El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió con entregar un costal de piedras de gran tamaño a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), luego de que los maestros protagonizaron una riña con policías capitalinos en Palacio Nacional la semana pasada.

En su conferencia mañanera de este lunes 10 de junio en Palacio Nacional, López Obrador destacó el diálogo con la CNTE ante el anuncio de reinicio de labores: “Nada más pedirles, como siempre, que llevan a cabo sus protestas, tienen todo su derecho, pero la recomendación es que lo hagan de manera pacífica, sin violencia”.

“Y el compromiso nuestro es no reprimir, no hay un estado represor, no se violan derechos humanos. Mañana tenemos una reunión con los integrantes de la Coordinadora, y hemos tenido reuniones con los maestros de Oaxaca de la Sección 22 y se va avanzando en sus peticiones, y tenemos un diálogo abierto.

“La vez pasada se les infiltraron provocadores, hay que cuidar mucho eso. A ver si un día les traigo el costal de piedras, se los voy a entregar a ellos mañana, unas así (de gran tamaño) arrancadas en las banquetas de la Corte, eso no, eso no. Tampoco lo de las bombas, no a la violencia, el camino es la no violencia”, agregó el Presidente.

Los instó a seguir luchando “por el pueblo” y “por las causas de todas y todos”.

Qué bueno que ya reiniciaron las clases porque así cuentan con el apoyo de los ciudadanos, resaltó.