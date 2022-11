Impera en estados hartazgo por los feminicidios

Para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el clamor fue casi unánime en los estados de la República Mexicana: poner freno a los feminicidios y la violencia de género.

En Sonora se realizaron movilizaciones en Hermosillo y en Cajeme, mientras que en Guaymas fue un día especial donde se recordó el asesinato, hace un año, de la activista Marisol Cuadras, víctima del ataque armado ocurrido en el palacio municipal.

Sus compañeras Feministas del Mar acudieron al ayuntamiento, donde colocaron dos lonas con la leyenda: “365 días sin Marisol Cuadras” y “Marisol Cuadras: No fuiste daño colateral”, además de una placa conmemorativa con su nombre.

En Hermosillo decenas de mujeres de los colectivos Madres Buscadoras de Sonora, Pan y Rosas, Girl Up, Feministas del Desierto, Ni una + HMO, Red Define y Colectiva Rayos Violeta, entre otras agrupaciones marcharon por calles.

En Sinaloa, activistas colocaron en la jardinera del atrio de la Catedral 26 cruces fabricadas con cartón, pintadas de color rosa, por cada una de las mujeres que ha sido asesinada de forma violenta en lo que va del año.

Las colectivas acordaron para este año visibilizar a las mujeres que han sido víctimas de la violencia, con los nombres de los casos más recientes, entre esos destacó el de Rosario Liliana “N”, activista de búsqueda del municipio de Elota, localizada muerta en agosto pasado.

En Cancún y Chetumal, Quintana Roo, grupos feministas denunciaron que este año el estado se coloca como la entidad con mayor número de casos registrados a nivel nacional, de acuerdo con el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Baesvim).

En Oaxaca capital, las mujeres salieron a las calles para exigir acciones contundentes contra los feminicidios al gobierno entrante que encabezará Salomón Jara Cruz, y que la atención a la violencia contra las mujeres sea una de las prioridades.

Además, estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) instalaron un tendedero en Ciudad Universitaria para denunciar a profesores por acoso sexual, violaciones e intimidación.

En el Estado de México, con cruces rosas, feministas de la Resistencia Radical realizaron un performance sobre violencia obstétrica y en contra de la inseguridad y agresiones que viven niñas y mujeres.

Encapuchadas, vestidas de negro y portando batas blancas manchadas de rojo, las jóvenes señalaron que en hospitales públicos como los del ISSEMyM, ISSSTE, IMSS y en el Materno Perinatal Mónica Pretelini, “las mujeres somos violentadas”.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, ni la lluvia y el frío frenaron la salida de las colectivas. Por las calles de la zona centro de esta frontera, las mujeres marcharon con pancartas en color morado. Denunciaron que de 2010 a la fecha, se han documento un total de mil 681 homicidios dolosos contra mujeres, y de 2018 al 18 de noviembre de 2022, se tenía el reporte de 128 feminicidios.

En Tamaulipas, el Colectivo Mujer Manglar colocó unas mantas sobre violencia de género, en un puente peatonal de Tampico.

En Puebla, decenas de mujeres marcharon por la capital, algunas de ellas encapuchadas, portando mazos y con aparatos de choques eléctricos y protestaron frente a la fiscalía estatal y ante el Congreso local.

Durante la protesta demandaron aborto legal y seguro y un alto a los feminicidios, pues revelaron que durante el presente año suman al menos 69 crímenes de poblanas.

En Hidalgo, la movilización se realizó en Pachuca, de la sede de Derechos Humanos a la Plaza Juárez, donde el grito fue: “Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”.

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, las colectivas denunciaron que de acuerdo con datos del Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres del estado, hasta octubre se habían registrado 152 muertes violentas de mujeres, de las cuales solamente 53 se han catalogado como feminicidios.

Otros estados que registraron movilizaciones fueron Michoacán, Jalisco, Coahuila, Veracruz, Baja California y San Luis Potosí, sin incidentes.