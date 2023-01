Ignacio Mier se disculpa con Monreal por no invitarlo a plenaria de diputados de Morena

El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, se disculpó con el líder del partido en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, por no haberlo contemplado para participar en la plenaria que tendrá la fracción mayoritaria en San Lázaro la próxima semana y le extendió la invitación para que acuda al encuentro al que también asistirán la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el canciller Marcelo Ebrard.

En entrevista, el coordinador de los senadores morenistas reveló que Mier Velazco le llamó por teléfono para explicarle que se trató de una omisión en su agenda, pero que sería corregida.

“Me dijo él, y le creo, que fue una omisión en su agenda no invitarme y yo le dije que no se preocupara, me dijo que si podía aceptar la invitación y dije que sí, y estamos afinando la fecha, qué día y qué hora puedo ir, pero le agradezco a Nacho Mier que me invite, y al grupo parlamentario de Morena.

“Me da mucho gusto que me acepten a platicar con ellos sobre la agenda legislativa o sobre los temas pendientes que tenemos. Es un buen principio y es una buena corrección del coordinador del grupo parlamentario de Morena, que repito, es correcta esa actitud política en beneficio de la unidad”, expresó Monreal.

Sobre la plenaria de los senadores de Morena, informó que ya le confirmaron las tres corcholatas su participación el próximo martes 31 de enero.

“Vamos a estar esperándolas con gusto y alegría, con los brazos abiertos a la jefa de Gobierno, yo hablé con ellos, yo dirmé y yo hablé con ellos, estoy hablando con ellos, y los vamos a recibir como merecen, con respeto. (Sheinbaum) Aceptó y va a estar aquí y la vamos a tratar con mucho respeto”, remarcó.

Con información de Luis Carlos Rodríguez

apr