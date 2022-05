El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, respaldó la política del presidente Andrés Manuel López Obrador para contratar a médicos especialistas que trabajen en zonas marginadas.

Al ofrecer la conferencia infraestructura social al interior del recinto legislativo de San Lázaro, sostuvo que pese a que en esta administración se han construido "cientos de hospitales", muchos están vacíos por falta de médicos.

"Se construyeron cientos de hospitales, bien equipados, con tecnología, pero sin médicos, sin enfermeras, vacíos", aseveró.

El líder morenista sostuvo que si no hay especialistas en México, el gobierno federal debe encontrar formas de contratarlos así sea de otros países como lo propuso el presidente López Obrador con los médicos cubanos.

"Hay, el caso de un hospital que tiene un tomógrafo de última generación, solo hay tres en el país, y no trabaja porque no hay un técnico, ¿y por qué no hay técnico?, porque no hay neurólogo. No tenemos médicos porque se decidió reducir la posibilidad para estudiantes o egresados de medicina pudieran hacer una especialidad", acusó.

Explicó que en plena crisis del Covid-19, México contaba con apenas 500 neumólogos en todo el territorio nacional.

"¿Saben cuántos neumólogos en plena pandemia había en nuestro país? 500, ¿saben cuántos pediatras tenemos para atender una crisis, que ojalá y no, de hepatitis infantil? Poquitos, urgenciólogos no hay, para qué queremos hospitales de urgencias si no hay urgenciólogos", cuestionó.

Por ese motivo, insistió, resulta necesario "corregir el problema de fondo" a través de más plazas de especialidades y de ampliar la cobertura en programas de estudio de posgrado.

"En materia de salud, el componente fundamental es el personal médico. Se ampliaron ya las plazas, y todo esto es infraestructura social. En 3 años no se pueden corregir errores de más de 30 años, pero vamos por buen camino", concluyó.



jabf