El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, condenó el asesinato de la defensora de Derechos Humanos Cecilia Monzón en el estado de Puebla.

Entrevistado en las instalaciones del recinto Legislativo de San Lázaro, el legislador hizo votos porque se esclarezcan los hechos, y acusó al sistema judicial de estar más ocupado en "vendettas políticas" que en hacer justicia en esa entidad.

"Lamentable, es algo condenable, lamentable. Primero expresarle a su familia, ¿qué puedo decir?, yo tuve también la desgracia de perder a un hijo, sé lo que significa, sé lo que están pasando los padres. Yo espero que independientemente de que se esclarezca, porque hay cosas que no se puede reparar, el daño que le provocan a ella, a su movimiento, a su familia no se puede reparar; no puede seguir sucediendo, independientemente de que sea activista o no lo sea, pero eso habla de la distracción del sistema judicial en Puebla, están más atentos a persecuciones, a vendettas, que a atender su trabajo", declaró.

El líder morenista sostuvo que el "fuego amigo" en Puebla es grave y preocupante.

"Al fuego amigo y a la vendetta amiga; entonces es algo que es grave lo que está pasando, pero es apenas un síntoma; hay, en la ciudad, se encuentran decapitados, se encuentran descuartizados, y todo el aparato de procuración está destinado, 15 integrantes de los ministerios públicos, a investigar la vida de un personaje que anda por Durango, que anda trabajando por la Cuarta Transformación y que ellos en sus sueños guajiros creen que quiere ser gobernador de Puebla, cuando lo único que quiero es sacar adelante la agenda de transformación de la vida pública de México que representa nuestra coalición", indicó.

Mier acusa a priista de generar violencia en Puebla

Ignacio Mier señaló a Jorge Esteban Chidiac, presidente del PRI en Puebla, como uno de los generadores de la violencia en ese estado.

"Hay un personaje siniestro en la vida pública, el creador acá del moche, del ramo 23 para saquear por más de 145 mil millones de pesos a nuestro país, el artífice de eso, el creador del Monex, es pareciera el que gobierna y da órdenes en Puebla al Poder Judicial, su nombre es Jorge Estefan Chidiac, ustedes lo conocen", concluyó.

Rechaza acusaciones de la UIF

Aseveró que las acusaciones en su contra por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntas operaciones ilegales, son "absolutamente falsas".

"Absolutamente es falso, es falso lo de la investigación; fue un uso faccioso, se prestó de manera torpe, sin respetar las atribuciones que le da el marco constitucional. Santiago Nieto cometió un error, debería estar arrepentido de haberse prestado para esos actos vandálicos y de persecución, de vendetta, porque utilizar una institución que tiene un propósito claro, la Unidad de Inteligencia Financiera, de advertir operaciones ilegales con recursos de procedencia ilícita, con enriquecimientos inexplicables, con el propósito de perjudicar a una persona. No soy tan importante como para que lo hagan, mi vida es pública, transparente", expresó.



