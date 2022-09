Iglesia llama a celebrar fiestas con fraternidad

El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), monseñor Rogelio Cabrera López, pidió a los creyentes celebrar los festejos de la Independencia con fraternidad.

En su mensaje dominical, resaltó que es necesario que estos días de fiesta, en los que se vuelve a celebrar públicamente después de dos años de no hacerlo por la pandemia, es una oportunidad de encuentro con el prójimo, con el vecino, para que convivan fraternalmente.

“Vivir la independencia debe despertar en nosotros un sentimiento de gratitud, especialmente con quienes se esforzaron y dieron la vida para que ahora gocemos de paz y libertad, buscando comprender la importancia que tiene que colaboremos todos por el bien común”, comentó.

Dijo que como mexicanos tenemos la bendición de contar con la presencia de la Virgen de Guadalupe, cuya imagen fue tomada como estandarte que protegió a quienes iniciaron el camino para alcanzar la autonomía de nuestro país, “ella, desde siempre en las buenas y en las malas, ha acompañado con cariño a nuestro país”.

Resaltó que en medio de un mundo que confunde el significado de la libertad y la independencia, convirtiéndolo en abusos y múltiples formas de libertinaje, es importante que todos los mexicanos sean conscientes y den testimonio fehaciente de la verdad, por la que no deben permitir, bajo ninguna circunstancia, que la mentira prevalezca, que la violencia se extienda y que los valores familiares se pierdan.

También agradeció la llegada de las lluvias a Nuevo León, pues calificó como un respiro a la tremenda sequía que han vivido, por lo que enfatizó que es importante que, aunque las presas van poco a poco incrementando su capacidad, no dejen de ser conscientes de la responsabilidad que tienen de cuidar el agua, ya que dijo que no deben olvidar que a muchas colonias de la ciudad aún no llega de modo constante el recurso.

“Si todos colaboramos, especialmente dejando de tirar la basura en la calle, podremos tener mejores beneficios en estos días de lluvia; ojalá que sigamos escuchando la invitación del papa Francisco y de toda la Iglesia a fortalecer el cuidado de nuestra casa común; a todos nos corresponde cuidar el mundo que habitamos para dejarlo mejor de como lo hemos encontrado”, dijo.