El año pasado, la Pastoral de Movilidad Humana (PMH) de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) atendió a 499 mil 995 migrantes en Casas del Migrante, Albergues y Parroquias de la Iglesia Católica, “como consecuencia de la presión del gobierno de los Estados Unidos hacia México para contener los flujos migratorios”.

Sin embargo, dicho registro no incluye “el elevado número de personas atendidas también fuera de estos centros de atención por la falta de espacio dentro de los mismos”, por lo que el número fue mayor al reportado.

“Las políticas migratorias de Estados Unidos influyeron en el diseño y ejecución de las decisiones que México tiene que tomar para responder en su compromiso de atender los flujos migratorios. Por ejemplo, las personas migrantes no sólo esperaron por trámites ante las autoridades mexicanas, sino que esperaron en casas del migrante, albergues y parroquias ante la posibilidad de ingresar por una vía regular a Estados Unidos (cita CBP ONE, Parole Humanitario), lo que implicó estancias no sólo de semanas, sino de meses en espacios principalmente de la Iglesia Católica en todo el territorio mexicano”, especificó.

La PMH señaló que el principal reto fue proporcionar atención humanitaria, asesoramiento legal y comedores a las personas migrantes y refugiadas que esperaban resoluciones de trámites ante el Instituto Nacional de Migración (INM) o la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

“Las autoridades responsables como el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, mostraron una falta de coordinación alarmante y negligente con otros órganos del gobierno federal, y los gobiernos locales. Lo anterior impactó en la gestión migratoria dejando a las personas migrantes y refugiadas sin posibilidad de contar con documentación o regularización de su situación migratoria”, especificó.

El equipo del Observatorio de Derechos Humanos de la Pastoral de Movilidad Humana brindó 2 mil 433 orientaciones, 2 mil 636 asesorías y 400 representaciones, a 3 mil 635 personas. También ayudaron a presentar 19 quejas y 4 medidas cautelares solicitadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Promovieron 2 juicios de amparo y un juicio de nulidad, así como la aprobación de 98 tarjetas de visitante por razones humanitarias y otras 94 solicitadas.

“La Pastoral de Movilidad Humana (PMH) de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), centró sus esfuerzos en proporcionar información veraz a las personas migrantes y refugiadas sobre las vías regulares y opciones que tenían para permanecer en México, así como de indicarles los peligros a los que se enfrentarían en su tránsito por territorio nacional”, señala el documento emitido por la CEM.

Durante 2023, fueron detenidas 566 mil 361 personas migrantes en territorio nacional; 215 mil 815 fueron deportadas del país; se repatriaron 214 mil 849 mexicanos desde Estados Unidos; se registraron 141 mil 053 solicitudes del reconocimiento de la condición de refugiado y sólo se otorgaron 28 mil 534.

