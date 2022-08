Horacio Duarte. Llama a la unidad en torno a candidatura de Delfina Gomez al Edomex

Horacio Duarte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas y exaspirante de la candidatura de Morena a la gubernatura del Estado de México, pidió unidad a los demás aspirantes en torno a la candidatura de Delfina Gómez y aseguró que el partido guinda ganará la elección, pues afirmó que desde 2017 ha obtenido más votos que el PRI.

En entrevista con medios de información en el Aeropuerto Internacional de Manzanillo, Horacio Duarte reconoció que la todavía titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene la suficiente “legitimidad” para encabezar la candidatura.

“Hay que apoyar el proceso de transformación. Me parece que la maestra Delfina -en los números que reflejaron las encuestas - fueron suficientemente claros, contiene legitimidad. Está claro que ella tiene que encabezar este proceso y de mi parte yo llamaría a todos los compañeros, no sólo los tres o cuatro (aspirantes) que participamos, sino a la gran mayoría de militantes, simpatizantes de nuestro movimiento a que nos sumemos, a que colaboremos, que trabajemos y no estemos pensando en temas que no corresponde”, dijo.

“¿Ve la unidad?”, se le preguntó.

“Yo veo la unidad, digo, finalmente, obvio, hay quien es de repente al no ser electos se sienten desplazados o hay alguna situación sentimental, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que habrá suficiente madurez, confío en todos, los conozco a todos, sé que juntos estaremos en la campaña. Estaremos el próximo año trabajando en el Estado de México”.

“¿Morena arrebatará el Estado de México al PRI?”, se le siguió cuestionando.

“Pues, mira, yo te diría que ya se lo arrebatamos: en términos de número, en el 2017 Morena sacó más votos que el PRI, el gobernador actual (Alfredo del Mazo) ganó gracias a sus aliados. En el 2018, Morena ganó más votos que el PRI, en el 2021 volvimos a sacar más votos que el PRI, desde hace tres elecciones Morena es la primera fuerza política como partido, sacó más votos que otros partidos.

"Lo natural, el proceso lógico, es que el próximo año ganemos la gubernatura”, contestó.

Descarta afectaciones por escándalo de diezmo

El titular de las Aduanas descartó que el tema del descuento del 10% al salario de trabajadores municipales de Texcoco para destinarlo Morena cuando Delfina Gómez fue presidenta municipal, pueda afectar su candidatura, pues aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral (TEPJF) resolvieron que no había responsabilidad de la titular de la SEP.

“Yo creo que ya es un tema que resolvió el INE y el Tribunal, quedó claro que no había una responsabilidad de la maestra Delfina, si le hemos con mucho detalle tanto la resolución del INE y después la sentencia. La sanción es para Morena, no a las personas que estaban participando en esos temas, y creo que en ese sentido no habrá ninguna afectación”, agregó.

