“Heredarán un drama irreversible en 2024”: Gómez Villanueva

El histórico líder priista Augusto Gómez Villanueva asegura que lo que ocurre en el PRI al perder espacios de poder político (gubernaturas) y enfrentar las acusaciones contra su líder nacional, no es su primera crisis y tampoco será la última.

Dice que no se puede medir la situación de un partido político simplemente por los cargos de elección popular y pide revisar a los líderes de Morena, incluidos gobernadores, pues hay al menos 12 personajes importantes, así como mandatarias y mandatarios estatales, con pasado tricolor.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el seis veces legislador federal hace un balance de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y señala que no es destruyendo instituciones como se combaten los problemas del país. Agrega que a cuatro años de gobierno “se confirma que ha habido una serie de errores” porque la pobreza y la inseguridad han aumentado.

Afirma que quien tome las riendas del país el próximo sexenio, sea de Morena o la oposición, “va a enfrentar un drama con indicadores irreversibles en mucho tiempo”. Expone que el gobierno federal está más empeñado en satanizar a Alito, que en atender los problemas de la nación.

Sobre las elecciones de 2023, el presidente del Comité de Decanos de la Cámara de Diputados opina que el PRI “tiene el crédito moral suficiente para ganar el Estado de México y Coahuila”.

¿Cuál es su evaluación del gobierno actual?

—Haber llegado a una etapa de alternancia nos coloca ante un riesgo de que si no sabemos admitir que esta es parte de la evolución política del pueblo mexicano, se vuelve un freno para el desarrollo nacional.

El ejercicio de las libertades ha sido, en esta etapa, trastocado por decisiones de un gobierno que llegó bajo la promesa de combatir la pobreza, pero no lo ha logrado. El cuarto año de este gobierno confirma que ha habido una serie de errores.

La muestra está en que en lugar de que la pobreza disminuya ha aumentado, la inseguridad tampoco ha bajado, la migración no se ha resuelto, tampoco los problemas de salud, no hay inversión. Sin contar el ataque a las instituciones. No es destruyendo a las instituciones como se combaten los problemas de este país.

La oposición ha denunciado un clima de confrontación surgido desde Palacio Nacional, ¿qué opina?

—Este clima de odio y confrontación no ayuda en nada. Por lo mismo yo creo que debe hacerse un alto en el camino y aprovechar el poco tiempo que queda para que el Presidente pueda retomar la conducción del país.

El camino del desarrollo no se logra propiciando la división con opositores e incluso la división interna en su partido, porque estamos viviendo una sucesión presidencial anticipada que se quiera o no, divide la estructura política de Morena para llegar a una grave confrontación.

Dice que en cuatro años ha habido una serie de errores, ¿habrá consecuencias?

—Quien tome las riendas del país en estas circunstancias, sea de Morena o de la oposición, se va a enfrentar a un drama en el cual los indicadores serán irreversibles en mucho tiempo, y no lo digo yo, hay un consenso en la opinión pública en ese respecto.

¿Qué opinión tiene sobre el caso Alejandro Moreno?

—El gobierno está más dedicado a satanizar a Alejandro Moreno Cárdenas que a atender los problemas del país. Ha significado una escena teatral para entretener a los mexicanos y para delimitar a los priistas en su postura de responsabilidad para señalar cuáles son los errores que está cometiendo el actual régimen.

Es lamentable que por encima de esa invitación que hizo la oposición al Presidente para encauzar al país hacia un rumbo que permitirá atender las verdaderas necesidades, se busque el desarrollo de un proceso electoral en el que se están usando los recursos del Estado para golpear a los opositores y para, inclusive, condicionar de manera amoral el voto de los mexicanos a favor de un partido, con base en los programas de gobierno que tienen un sentido asistencialista.

Y sobre Layda Sansores, ¿qué opina?

—Lamentable porque ya no sólo atacó a nuestro presidente, llegó al extremo de calumniar a nuestras compañeras de una manera irresponsable y yo diría delictuosa. Lamentable que una gobernadora haga declaraciones temerarias que ofenden a la mujer mexicana y desde luego a nuestras compañeras, pero es más grave que sea la actitud de parte de una mujer contra las mujeres mismas.

¿Los ataques a Alito afectan a la coalición Va por México?

—De ninguna manera. Al contrario, yo creo que se ha fortalecido la coalición, independientemente de que se tiene mucha claridad de dónde vienen los ataques y cuáles son las fuerzas que se han confabulado contra el partido.

¿Y la moratoria constitucional, se mantiene?

—Ya dejamos claro que de ninguna manera iríamos a favor de una iniciativa que vaya contra las instituciones que hemos creado para dar vigencia a la democracia.

Hablemos de la crisis en PRI. ¿Cuál es su análisis?

—No es la primera crisis que vive el PRI y no será la última. Es un fenómeno de mimetismo político que se está dando en el mundo, no sólo en México. No se puede medir simplemente por los cargos de elección popular. No podemos confundir las situaciones que en este momento se viven de oportunismo y aventura.

Si uno revisa quiénes forman parte de los liderazgos de Morena, cuando menos tiene 12 miembros muy distinguidos que fueron parte del PRI, y no diré los nombres para que no digan que los quemé. Lo mismo pasa en otros partidos, en Movimiento Ciudadano, en el Verde Ecologista. Todo viene siendo fruto de la evolución democrática que el propio PRI impulsó. Estoy seguro que superaremos esta crisis.

¿Ve disminuido a su partido?

—Lo que veo es una pérdida de la memoria histórica. El PRI construyó las instituciones que le han dado el desarrollo a México. Por ejemplo, si evaluamos cuántas presas ha hecho López Obrador, ninguna. Nosotros contribuimos también a la apertura de las universidades del país.

[Luis] Echeverría impulsó el desarrollo de las universidades. [Lázaro] Cárdenas hizo las escuelas primarias, las secundarias, los tecnológicos y el [Instituto] Politécnico Nacional. Miguel Alemán hizo Ciudad Universitaria, y así sucesivamente cada gobierno; es decir, dejamos una herencia como parte de una vocación de gobierno. Pero hay una pérdida de la memoria histórica.

Y aquí honestamente la historia nos va a pulverizar, pero como partido hemos contribuido a darle una axiología a la nación, que permitió durante un siglo conservar la paz interior y el respeto a nivel internacional.

Le quedan dos estados que se compiten en 2023. ¿Ve al PRI ganando o perdiendoen el Estado de México y en Coahuila?

—En esos estados, durante los gobiernos del PRI, se logró un desarrollo importante y lo que está de por medio es la obra de una generación. Entonces, en esos estados el pueblo deberá decidir con sabiduría y con inteligencia, porque hay un riesgo, y el riesgo es que no se puede pensar en que la demagogia pueda ser objeto de transferencia de un partido a otro. Creo que el PRI tiene todo el crédito moral suficiente para ganar esa elección en el Estado de México y lo mismo en el estado de Coahuila.

¿Quisiera agregar alguna conclusión?

—Sólo reiterar que debemos, todos los mexicanos, entrar en una etapa de reflexión. En este momento mantener un debate con el Ejecutivo sobre temas que ocupan la agenda cotidiana, es distraernos de lo fundamental y caer en el juego de la evasión frente a la realidad nacional. En esta alternancia el nuevo gobierno se declaró de izquierda; sin embargo, los resultados no dicen lo mismo, y al final de este gobierno podremos decir que por sus obras hablará Morena.