Jorge Álvarez Máynez aprovechó la explicación que Luisa María Alcalde hizo en la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador justificando la sobrerrepresentación de Morena en la Cámara de Diputados para exigir se asigne a cada fuerza política los curules correspondientes al número de votos ganados en las elecciones presidenciales.

Así lo dijo el excandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) en un video difundido en sus redes sociales en el que respondió a la secretaria de Gobernación que “hay que aplicar la Constitución completa, el artículo 54 desde el numeral 1, el artículo 56” para respetar los seis millones y medio de votos que los mexicanos le dieron al partido naranja en las urnas el pasado 2 de julio.

“Hoy la Secretaría de Gobernación volvió a hablar de la integración del Congreso en la mañanera. (...) Dice que se haga una interpretación de la Constitución. No. A nosotros que no nos metan en el mismo paquete del PRI y el PAN, no queremos torcer la Constitución, no. Queremos que se aplique la Constitución”, exigió el emecista.

"Atención. La secretaria de gobernación habló hoy de lo que dispone la Constitución para integrar el Congreso.



Es muy importante que leamos lo que, efectivamente, dice la Constitución. Tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados.



Lo justo es que los votos cuenten.

Álvarez Máynez explicó y corrigió a la secretaria de Gobernación sobre las omisiones que hizo al justificar la sobrerrepresentación de Morena durante la conferencia mañanera, por ello, indicó al pie de la letra como funcionan los artículos 54 y 56 para que, como lo solicita el partido naranja, se respete la representación ganada en las urnas durante las elecciones presidenciales.

“El 56 dice que la primera minoría en la elección del Senado se asignará a la fuerza política, al partido político que por sí mismo ha obtenido más votos como segundo lugar en la elección para el Senado.

“Eso es lo que estábamos planteando. Nosotros fuimos la segunda fuerza política en Jalisco, en Nayarit, en Colima y en Guerrero, esas senadurías de hombres y de mujeres que confiaron en nosotros para representarles deben de ser asignadas a movimientos ciudadanos. Esta es la hipocresía de cuando hablamos de la ley es la ley y del Estado de Derecho”, dijo.

