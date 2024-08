El presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Uuc-kib Espadas sostuvo que el análisis de repartición de plurinominales para el Congreso continúa en análisis y no descartó que pueda existir una interpretación a la ley.

Este miércoles, la comisión discutirá el anteproyecto de la distribución de diputados y senadores por representación proporcional, que será sometido a votación el viernes en el Consejo General del INE.

"La posibilidad (de interpretar) cabe. Si lo vamos a hacer o no, no lo sé. Reitero, manifestaré mi posición al respecto mañana", dijo en entrevista a medios.

Lee también Piden a INE evitar distorsión con sobrerrepresentación

Subrayó que no se puede ignorar el texto de la constitución, pero que si se le va a dar otra interpretación sobre la base de argumentos jurídicos será el tema central del debate.

También reconoció que la discusión pública sobre una posible sobrerrepresentación de Morena y aliados ha generado señalamientos en contra de las consejerías por la postura que puedan tomar en este caso.

"Más que presión, yo lo que he sentido son agresiones. Si no votan como nosotros decimos, son traidores, a ver de qué se han hecho los consejeros, a ver si no los han comprado. A mí, francamente, me da igual", aseguró.

En cuanto a la validación de los estatutos del PRI, aclaró que aún están dentro del plazo por lo que valorarán si se discute está misma semana o se pospone unos días.

"Entiendo que quienes están involucrados en el tema y para los cuales es un tema muy importante tengan urgencia, pero desde luego no hay negligencia (del INE)", apuntó.

Lee también Oposición a sobrerrepresentación y a reforma judicial ha sido motivo de unidad del bloque conservador, acusa AMLO

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc