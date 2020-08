Hay 3 vías para nuevo pacto fiscal: AMLO

Aguascalientes, Ags.— Ante la demanda de un nuevo pacto fiscal que fue presentada el miércoles en la reunión que sostuvo con la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ofreció tres alternativas para un incremento en la entrega de recursos de la Federación a los estados.

En conferencia de prensa matutina, en la que estuvo acompañado por el gobernador Martín Orozco Sandoval, integrante de la Alianza Federalista, el Ejecutivo señaló que les propuso a los mandatarios que se pusieran de acuerdo en la modificación de la fórmula para la entrega de recursos, pues acusó que la actual fue hecha con base en negociaciones, pero se perjudica a unos y beneficia a otros.

“Yo lo que les planteé fue: ‘Pónganse de acuerdo para la modificación de la fórmula, si se da más a los que tienen más carencias, más pobreza, a los que tienen más población o a los más que tienen más crecimiento económico en sus estados’. Eso no es fácil de lograr, porque nadie va a querer que le quiten (...) si logran ese consenso sobre el mismo monto de las participaciones, yo no me opongo”, dijo.

Lo segundo, enlistó, es que la Federación les entregue más fondos a los estados, pero reconoció que no se tienen recursos suficientes para ello.

Como tercera alternativa, el presidente López Obrador informó que propuso a la Conago que, dentro de los márgenes que se tienen en la ley vigente, se pueda procurar un trabajo conjunto de coordinación y que se complemente inversión local, estatal, con inversión federal y que se haga más con menos.

En este sentido, el Ejecutivo federal señaló que lo más fácil que podría haber hecho fue llegar a la reunión con la Conago con el acuerdo de contratar más deuda, pero aseguró que eso significaría “hipotecar a los estados y al país”.

A su vez, el gobernador Martín Orozco Sandoval hizo un llamado por el no enfrentamiento y para evitar los linchamientos mediáticos que causen distorsiones en lo que debe ser un auténtico Estado de derecho.