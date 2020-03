Gobierno reitera compromiso para proteger a especies marinas en extinción

El gobierno de México reiteró su compromiso para implementar una estrategia que logre la protección y conservación de especies marinas en peligro de extinción, en respuesta a la restricción que impuso Estados Unidos para el pescado mexicano como camarón, curvina y sierra que procedan del Golfo de California, por considerar que los métodos de pesca pueden poner en riesgo a mamíferos en estas condiciones precarias.

Al respecto, la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) indicó que México cuenta con una estrategia que busca asegurar el bienestar de las comunidades costeras del país, una de las principales acciones es la prohibición de las redes de enmalle que pudieran afectar a especies no objetivo del Alto Golfo de California.

En la estrategia que implementa el gobierno mexicano participan las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Agricultura, Medio Ambiente, Bienestar, Mariana-Armada, Economía y Seguridad Pública, así como la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, entre otras.

Una de las acciones que realizan en conjunto es la colaboración para la aplicación de la Ley, para ello se apoyan de la Secretaría de Marina-Armada para que mantengan presencia en la llamada “zona de cero tolerancia”, realizan actividades de inspección, vigilancia y monitoreo en el Golfo de California.

Además, se tiene previsto instalar para el próximo 1 de abril el Comité de Ordenamiento y Manejo de la Pesquería del Camarón en el Océano Pacífico, entre autoridades pesqueras y productoras. También se brinda atención por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la conservación de los ecosistemas y las especies a través de la Reserva de la Biosfera, que es una categoría de Conservación Mundial, que promueve la participación social y productiva de los pescadores.

Con estas acciones, se leé en el documento, el gobierno mexicano refrenda su voluntad política y capacidad institucional para garantizar el desarrollo integral y sustentable de la zona, de modo que ofreza alternativas productivas a los pescadores de nuestro país, mientras se protege al pez totoaba y a la vaquita marina, afirmó, se está trabajando con el gobierno de Estados Unidos para lograr estos objetivos.

“El Gobierno de México está trabajando de manera multilateral y bilateral, en particular con el Gobierno de Estados Unidos para fortalecer el marco regulatorio vigente que permita robustecer la lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, y lograr la eliminación de las restricciones al comercio mediante la reinstalación de la comparabilidad y el cumplimiento de compromisos internacionales en materia ambiental y comercial”, sostuvo.

cev