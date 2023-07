Carlos Beristain, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dijo que otro punto clave del sexto y último informe, sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es la actuación de la Secretaría de Marina.

“Los miembros de la Marina detuvieron y torturaron a varios detenidos y con base en esa tortura se hizo la llamada versión histórica junto con SEIDO y la PGR.

“Tuvimos información de que, realizaron un operativo de inteligencia de carácter reservado con un grupo especial de inteligencia del que no hemos conocido casi nada, llevando a cabo detenciones y torturas en el que hemos identificado el resultado de muerte de dos personas en esos operativos no se sabe quiénes son… solamente tenemos una fotografía”, aseveró Beristain acompañado de Ángela María Buitrago.

En la conferencia de prensa, el integrante del GIEI comentó que la Semar hizo monitoreo de comunicaciones y se observa una fotografía de dos cuerpos con vendas en las manos, añadió que son cosas que hay que analizar y verificar, además se dice que hubo otras cinco personas y no sabe que ocurrió con ellos.

Subrayó que también hay cosas que no se han contado de la actuación de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El basurero de Cocula

“Se acuerdan que el año pasado mostramos un video de un dron. La actuación de la Sedena el 27, de septiembre, fue ilegal. Sabemos que el escenario del basurero de Cocula en Guerrero es un escenario donde se construyó la llamada versión histórica y hubo una intervención previa de Marina que no había sido contada y que encontramos en un video secreto”, expresó.

Lee también “Hay muchos obstáculos que se necesitan superar todavía": GIEI presenta último informe sobre Ayotzinapa

Beristain detalló que, si bien de la Marina no hay ninguna información que interviniera la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014, sí lo hizo inmediatamente después y a partir del 28 hubo una acción de la dependencia y la versión proporcionada por la Marina es que participaron en cuestiones de seguridad perimetral.

“Es decir asegurando lugares para que se pudieran hacer diligencias y como saben la participación de los buzos en el Río San Juan, municipio de Cocula, donde se encontró una bolsa oficialmente el día 29, de septiembre del 2014, saben de la visita que hizo Tomás Zerón, quien se desempeñó como titular de la Agencia de Investigación Criminal, con un detenido el día 28, todo eso nosotros lo descubrimos e hicimos público en nuestro segundo informe y una bolsa donde se encontraron los restos de Alexander Mora. Esa es la versión oficial”, expresó en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

GIEI: Ejército se "movilizó de diferentes maneras" durante desaparición de normalistas

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes aseguró que el Ejército se "movilizó de diferentes maneras" durante la noche de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, contrario a lo que manifestó en diversas entrevistas.

Al presentar un análisis de telefonía durante la noche del 26 de septiembre de 2014, como parte de su sexto y último informe, Angela Buitrago y Carlos Beristain expusieron los movimientos que los elementos realizaron en esa ocasión, así como las horas en las que lo hicieron en el municipio de Iguala, Guerrero.

Buitrago aseguró que los militares tuvieron comunicación con el C4 de Iguala en diferentes momentos, además de que estuvieron en el Palacio de Justicia de la localidad.

"Niegan los monitoreos, pero encontramos 16 documentos que hacen referencia a los movimientos", señaló.

En su oportunidad, Carlos Beristain afirmó que el análisis de las comunicaciones telefónicas en las horas críticas de la desaparición muestra cómo se movieron algunos actores de la Sedena, incluidos elementos de inteligencia.

Acusan colusión de mandos del Ejército con el narco

El GIEI se despidió este martes del caso Ayotzinapa señalando al Ejército, Marina, Cisen y a las policías locales de tener una participación activa en la desaparición de los 43 normalistas los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

Según los expertos, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, las Fuerzas Armadas y las corporaciones policíacas supieron en tiempo real lo que ocurría con los jóvenes, no los protegieron y falsearon información durante la investigación para esclarecer los hechos.

Lee también GIEI: Marina realizó detenciones y torturas en Ayotzinapa y con eso se hizo la "versión histórica" con SEIDO y PGR

En el Centro Cultural Tlatelolco, Carlos Beristain consideró que existe una intencionalidad que no deja aclarar los hechos o que oculta partes significativas para no encontrar justicia.

Beristain señaló que el antiguo Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) ha ocultado su participación en el caso. Foto: EL UNIVERSAL

Beristain acusó que la "colusión de mandos y elementos del Ejército con el narcotráfico explica su comportamiento en la desaparición de los estudiantes".

"A pesar de la voluntad política inicial, cuando se llegó al núcleo duro de la verdad de nuevo prevaleció el ocultamiento”.

Beristain afirmó que "duele investigar en esas condiciones en las que la asistencia técnica se tiene que convertir en una carrera de obstáculos, las respuestas de negación de documentación y de la verdad que se han seguido dando por parte de Sedena, Semar y el Cisen y el periodo actual es un comportamiento más corporativo que compromete la verdad que es la base del núcleo de mentiras acumuladas en este caso, no es fruto de la inercia o de la burocracia institucional existe una intencionalidad que no deja aclarar los hechos o que oculta partes muy significativas de los mismos, para que haya justicia se necesita que la Fiscalía General de la República tenga una independencia y profesionalidad que se requiere y no sufrir los obstáculos de personas que participaron".

A su vez, Ángela Buitrago aseguró que las acciones que niegan la verdad del caso impactan de manera psicológica a los familiares de los normalistas.





Con información de Manuel Espino



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

apr