Germán Martínez Cázares, senador del Grupo Plural, reveló que le gustaría ser gobernador de Michoacán y hasta independizarlo.

En “20 preguntas con…”, del Canal del Congreso, el expanista reveló que le gustaría gobernar Michoacán, “la tierra que ama”.

“¿Buscarías la gubernatura de Michoacán”, se le preguntó.

“El político que no quiere gobernar la tierra que ama es un político falso y mentiroso. Por supuesto que me gustaría. Me gustaría hasta independizar Michoacán”, respondió el exdirector general del IMSS.

El político michoacano, quien señaló que “un servidor público nace, no se hace”, destacó las carnitas, las corundas y los uchepos como parte de la gastronomía de Michoacán.

Martínez Cázares destacó la propuesta que tiene para crear una comisión independiente para investigar los casos de pederastia clerical: “Persigo a la pederastia, no en la iglesia o en las iglesias, sino a la pederastia de los maestros, a la pederastia en las familias, a la pederastia también que hay en otros lados. Es indignante lastimar a un niño o una niña”.

Germán Martínez confesó que la decisión más importante de su vida fue renunciar al IMSS, “pero para ser honestos, la decisión más importante que todavía tengo en mi vida, es flautas de carne deshebrada, ¿doradas o suaves?”.

“¿Si pudieras cambiar algo del país, que sería?”, se le cuestionó.

“Todo mundo dice aquí que la pobreza, el analfabetismo; yo si pudiera cambiar algo del país, sería el machismo y sería el himno nacional violento que tenemos los mexicanos, sanguinoliente y violento. Eso de que la guerra y la sangre, no me gusta de nuestra gran música del himno nacional”, respondió.

A los jóvenes les recomendó “que no toquen la puerta de los partidos políticos, que la tumben; que no toquen la puerta del Congreso, que lo tumben; que no toquen la puerta de Palacio Nacional, que lo tumben”.

También lee: Héctor de Mauleón .- Los arrepentidos

ed