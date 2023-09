Durante el programa de N+ “Tercer Grado”, el politólogo Genaro Lozano se lanzó contra Xóchitl Gálvez al mencionar que arranca su camino rumbo al proceso electoral de 2024 siendo cuestionada por su propiedad en la alcaldía Miguel Hidalgo.

“Yo recuerdo a Xóchitl Gálvez en 2015 siendo candidata a la jefaura delegacional de Miguel Hidalgo queriendo demoler el departamento que había rentado el candidato opositor y diciendo que era ilegal y que había un piso ilegal demostrando pruebas y ella prometió que iba demoler el Penthhouse ilegal, así le llamaba, en la Escandón, y ahora resulta que ella como jefa delegacional no solamente dio un permiso a una constructora, sino que también tuvo un descuento de cinco millones de pesos y luego además lo ocupa sin permiso de la delegación”, expuso.

Dicha participación fue rechazada por sus compañeros de debate Denise Maerker, Leo Zuckermann y Raymundo Riva Palacio.

“Está horrible darle eco a esos rumores, eso es pura invención de Víctor Hugo Romo”, expresó Leo Zuckermann.

Mientras que Riva Palacio señaló que el tema se expone puesto a que les preocupa ver en Xóchitl a una candidata popular.

En redes sociales también condenaron la crítica hecha por el también presentador a quien llegaron a señalar de propagandista a favor de Morena, sin embargo, defendió sus comentarios al citar una investigación sobre las propiedades de la candidata virtual del Frente Opositor.

La “casa del moche"

En redes sociales comenzó a circular un video en donde Victor Hugo Romo, exalcalde de Miguel Hidalgo, cuenta la historia de la “casa del moche, la casa de la corrupción, la casa de Xóchitl Gálvez”.

Explicó que Gálvez planeó, durante meses, construirse una mega residencia, justo durante el periodo en que estuvo al frente de la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

“Recordemos que prometió donar su departamento de Las Lomas, si no terminaba su periodo como delegada. No terminó. No cumplió y se fue al senado. Y además, simuló la compraventa del departamento con la sobrina del expresidente Felipe Calderón”, expuso Romo al tiempo que se mostraban los documentos de prueba.

En el video aseguró que esa casa representa la corrupción y el tráfico de influencias.

Dijo que 2017 Xóchitl Gálvez, como delegada, dio los permisos para la construcción del complejo residencial de lujo, con valor de 75 millones de pesos.

En 2020, se negó la autorización de uso y ocupación del predio, debido a que las residencias son ilegales. Por esa razón, este complejo de lujo no debió estar habitado.

“Aun conociendo que era ilegal, Xóchitl Gálvez compró la residencia. Además de un descuentazo de casi el 40% del precio”, dijo.

De acuerdo con la investigación, el valor de la residencia superaba 10 veces lo que Gálvez ganaba al año como senadora.

“Por si fuera poco, la constructora de este complejo residencial también contrató a las empresas de la senadora. En conclusión, Xóchitl Gálvez autorizó y dio los permisos de construcción de su propia casa. Toleró que fuera ilegal, la compró con un descuentazo; ósea fue gracias al moche”, destacó Romo.

Morena CDMX pide demoler casa de Xóchitl; "los reto", responde Gálvez

Tras las acusaciones de Víctor Hugo Romo, Morena en Ciudad de México exigió a autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo verificar, clausurar y demoler el conjunto habitacional en el que reside la candidata presidencial del Frente Amplio por México.

“El lugar ubicado en Sierra Santa Rosa, número 62 en la colonia Reforma Social, cuenta con Aviso de Terminación de Obra pero no tiene el permiso de Uso y Ocupación, por lo que no puede estar habitado”, detalló Morena en la capital.

Además, expresó que se debe sancionar al director Responsable de Obra (DRO) y, administrativamente, se debe revocar la manifestación de construcción y solicitar la custodia de folios reales en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México.

Ante la reacción del partido guinda, Gálvez Ruiz dijo: "los reto a que demuelan mi casa, aquí no van a encontrar nada ilegal, porque no investigan el caso del Colegio Rébsamen cuando Sheinbaum fue delegada de Tlalpan o la casa gris del hijo del Presidente".

Aseveró Xóchitl Gálvez quien dijo que esta campaña de ataques en contra de ella está orquestada desde Palacio Nacional por lo que responsabilizó al presidente López Obrador de eventuales agresiones en contra de ella, su familia y lugar de residencia al revelar su ubicación.

"Ni picota ni el marro", dice AMLO sobre petición de Morena

No obstante, esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su desacuerdo con la petición de Morena de demoler la casa de Xóchitl Gálvez por supuestamente no tener la autorización para su construcción.

Al reconocer que existe una confrontación, el jefe del Ejecutivo federal llamó a que en medio del proceso electoral, tanto los integrantes de su movimiento como la oposición, se deben de ver como adversarios y no como enemigos.

“Por ejemplo están hablando de la destrucción de la casa que se construyó supuestamente sin papeles, sin permisos, y que hay que destruir la casa de quien es representante de un movimiento (Xóchitl Gálvez). No, no, no, ni quemar libros ni utilizar la picota ni el marro para destruir nada, y vernos como adversarios, a vencer, no como enemigos”.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que estos actos los padeció cuando estaba en la oposición y en donde se le acusaba de ser un “peligro para México”, sin embargo, pidió no actuar igual, no impulsar campañas de linchamiento y no seguir la Ley del Talión de “Ojo por ojo, diente por diente”, pues sería ir en contra de los principios de su movimiento actuar de la misma forma.

