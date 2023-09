El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aseguró que su administración no ha entregado la Autorización de Uso y Ocupación a la vivienda de la senadora Xóchitl Gálvez porque no se las han solicitado.

Asimismo, en entrevista con EL UNIVERSAL, comentó que esta obra es completamente legal y que todo este “teatrito” lo está armando Víctor Hugo Romo con el único objetivo de atacar a Xóchitl Gálvez.

“Desde que manifestó su intención de participar, el presidente está obsesionado con ella, duerme pensando en Xóchitl, se despierta pensando en Xóchitl, sueña con Xóchitl, y ha mandado a todos sus chalenes a atacar a Xóchitl, desde el Estado para intimidar”, aseveró.

Candidata de la oposición Xóchitl Gálvez se burla del proceso de Morena. Foto: Especial

No han entregado el permiso de uso porque Xóchitl no lo ha pedido, aclara Tabe

Insistió en que esta casa fue construida durante el periodo de Víctor Hugo Romo, pues en 2017 solo se manifestó la intención de construir, pero la construcción y compra se dio durante la administración de Romo Guerra, por lo que descartó que exista un tráfico de influencias.

Cuestionó a la pasada administración por no haber clausurado la obra si supuestamente era ilegal, y precisó que no han entregado el permiso de uso y ocupación porque no se los han solicitado.

“No sé por qué la pasada administración no entregó este permiso de ocupación, lo que se sabía es que había mucha corrupción y seguramente presionaron al desarrollador o no sé qué, hay que revisar el expediente, habría que ver cuáles fueron las razones. No han solicitado (el permiso de ocupación) a mí me lo tienen qué solicitar, yo no lo negué, lo negó la administración de Víctor y esa obra se construyó durante toda esa administración ¿Dónde están las razones de la ilegalidad?”, puntualizó.

Dejó claro que una obra sin Autorización de Uso y Ocupación sí se puede habitar porque está escriturada y el comprador obra de buena fe “en todo caso la responsabilidad del uso y ocupación es del DRO o desarrolladores”.

En este sentido, sostuvo que revisarán si es que se le aplica una sanción a estas personas, si es que hay una falta.

“Lo que es muy claro es que la obra se desarrolló en la administración de Romo, no de Xóchitl Gálvez, por lo que no se puede aludir que hay tráfico de influencias, no se puede suponer todo lo que están dando a entender: que ella siendo delegada dio permisos para su casa, eso no pasó, eso es mentira”.

Por último, subrayó que hay mucho teatro en este tema porque están desesperados “porque desde que salió Xóchitl a anunciar su intención de ser candidata, al presidente ya no lo calienta el sol y trae una cara de amargura todos los días que no puede con ella”.







