La alcaldía Miguel Hidalgo confirmó que la casa de la senadora Xóchitl Gálvez no cuenta con Autorización de Uso y Ocupación, pero que esto no amerita que sea demolida, y que en todo caso solo se aplicaría una multa económica al constructor y al Director Responsable de Obra (DRO).

A través de una tarjeta informativa, señalaron que el trámite de Autorización de Uso y Ocupación es responsabilidad total tanto del constructor como del DRO, quienes tienen la obligación de informar del Aviso de Terminación de Obra a la alcaldía para que sea autorizado el mismo, según marca el Artículo 70 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.

“El no realizar este trámite no amerita una clausura, demolición ni aseguramiento del inmueble, pues en la sanción solo corresponde una multa económica, la cual se aplicaría al desarrollador y al Director Responsable de Obra (DRO); y no al comprador, según el Art. 70 del Reglamento de Construcciones para el DF”, señaló la demarcación.

Se precisó que el predio y la construcción cuentan con Registro de Manifestación de Construcción y el desarrollo fue registrado ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México (RPPyC).

Además, este inmueble de Sierra de Santa Rosa 62 cuenta con Aviso de Terminación de Obra, con lo cual es posible protocolizar ante notario e inscribir en el RPPyC la compraventa.

Foto: Google Maps

Por lo anterior, la alcaldía llamó a no desinformar. “El desconocimiento de la ley no es un argumento suficiente para tratar de politizar los derechos de las y los vecinos de Miguel Hidalgo”.

Exige Morena-CDMX clausurar y demoler casa de Xóchitl Gálvez

Morena en Ciudad de México exigió a autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo verificar, clausurar y demoler el conjunto habitacional en el que reside la candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, por presuntamente tratarse de una construcción ilegal.

“El lugar ubicado en Sierra Santa Rosa, número 62 en la colonia Reforma Social, cuenta con Aviso de Terminación de Obra pero no tiene el permiso de Uso y Ocupación, por lo que no puede estar habitado”, detalló Morena en la capital.

Señaló que el edil Mauricio Tabe debe solicitar -como lo ha hecho con otros inmuebles- a la fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el aseguramiento del fraccionamiento que cuenta con cinco casas, entre ellas la de Gálvez Ruiz.







