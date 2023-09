El exalcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, quien desató el tema de la supuesta corrupción en la construcción y venta de la casa de Xóchitl Gálvez, pidió a la senadora no hacerse la mártir, sino aceptar que no hay un permiso de ocupación para su inmueble y pagar la multa correspondiente.

Romo lanzó este miércoles la primera edición del programa ‘Expedientes X' para dar a conocer supuestos casos de corrupción y mentiras del bloque opositor al Gobierno de México.

A través de un video, difundido en redes sociales, se anunció que cada dos semanas se mostrarán temas de interés para la sociedad.

“Va a ser como un medio de charla, un medio de comunicación, que vamos a instalar para dar a conocer todos los secretos, todo lo oscuro. Todo lo que nadie sabe de los conservadores de la derecha, del PRI, del PAN y del PRD, sobre todo, de la señora ‘Móchitl’ Gálvez”, expuso en su cuenta de X.

Habló sobre el escándalo de ‘La Casa Roja’ o ‘La Casa de la Corrupción’, la cual se obtuvo bajo el amparo del poder público, ya que la coordinadora nacional del Frente Amplio por México se benefició supuestamente con extorsiones y moches.

“Casi le regalan la mitad de su casa cuando ella otorgó permisos, cuando a sus empresas la contrataron los desarrolladores, cuando obvio, ahí habita, en la alcaldía Miguel Hidalgo”, informó Romo.

En la primera emisión, el abogado Gustavo García comentó que el alcalde panista Mauricio Tabe intenta defender a la senadora, pero eso la está hundiendo porque se sabe cada vez más sobre este esquema de presumible corrupción.

Construcción no fue en administración de Romo

Indicó que el titular de dicha demarcación aseguró que la manifestación de construcción del inmueble se dio en la administración de Romo, pero no fue así, ya que ocurrió en el gobierno de Gálvez.

“Lo que Tabe está evadiendo es que de 2017 a 2021 se construyó ilegalmente el inmueble”, afirmó el abogado.

Romo aclaró que no se busca que ‘La Casa Roja’ se demuela y tampoco que Xóchitl Gálvez se vuelva la mártir, sino que reconozca que la propiedad es ilegal y que pague la multa.

“Si ella es omisa y si ella es poco transparente, si ella sabía que tenía que tener este requisito y no lo cumple, pues que reconozca que es irregular. Si uno no tiene el requisito final, que es el uso y ocupación de una casa, que es el caso de Xóchitl Gálvez, que no lo tiene, pues no puede habitarla”, resaltó.

Añadió que la alcaldía lleva dos años tolerando una ilegalidad, ya que la senadora habita ese conjunto habitacional.

El ex alcalde de Miguel Hidalgo recordó que Gálvez se comprometió a donar el inmueble de las Lomas a un colegio privado si no cumplía con sus tres años de delegada, de 2015 a 2018, pero hasta el momento también incumplió su promesa.

“Mintió, es falso, y no solamente eso, sino que se lo entregó en una compra simulada, porque aparte Mariana Gómez del Campo, que fue la compradora no lo reportó en su declaración patrimonial. Y se lo vendió nada más y nada menos que a la sobrina de Felipe Calderón, o sea otra mentira más de Xóchitl Gálvez”, apuntó Romo.

