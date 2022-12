Gabinete de seguridad, sin vínculos con el crimen: SSPC

El gabinete de seguridad no tiene ningún vínculo con el crimen organizado y su único compromiso es con la pacificación del país, la cual no sería posible sin apoyo de las Fuerzas Armadas, afirmó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, al comparecer ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.

“Los mexicanos pueden estar seguros de que en esta administración los integrantes del gabinete de seguridad no tenemos ningún vínculo con el crimen organizado; nuestro único compromiso es con la pacificación del país”, refirió a los legisladores.

Abundó en que las labores de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad han sido importantes para bajar el índice de diversos delitos. “Los resultados de este esfuerzo del Estado mexicano no serían posibles sin el apoyo de soldados, marinos, guardias nacionales y elementos de seguridad pública”, aseveró.

Detalló que la Guardia Nacional tiene 128 mil elementos y que la reforma constitucional para que permanezcan las Fuerzas Armadas hasta 2028 en las calles no se trata de una militarización, sino que “es una acción que brinda certeza en las labores que realizan soldados y marinos para garantizar el derecho de los mexicanos a vivir sin miedo”.

Refirió que de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2022 se han detenido 66 mil 452 integrantes de bandas delictivas, incluidos 6 mil 423 de organizaciones criminales, de los cuales 2 mil 459 son objetivos prioritarios.

No obstante, reconoció que persiste la violencia a pesar de la baja en el índice de ciertos delitos. “Hay lugares en el país en donde persiste la violencia. No estamos diciendo desde esta tribuna que México ya no tiene violencia o que hay cero violencia, no hemos dicho eso. Lo único que vamos a defender es que los índices delictivos han bajado”, explicó.

Detalló que el homicidio doloso se contuvo y ahora registra una disminución de 10% y el feminicidio bajó 20.8% en comparación con diciembre de 2018.

También refirió que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) tendrá un aumento de 10.1% más para el próximo año, 8 mil 786.9 millones de pesos, y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones (Fortamun-Df), 19% más que en 2022, es decir, 113 mil 849 millones de pesos, “en apoyo a los 2 mil 475 municipios del país”.

El diputado Francisco Huacus, del PRD, señaló que los esfuerzos de la SSPC son “opacados por el criterio unipersonal y errático del Presidente de la República, que solamente conlleva a un crecimiento exponencial de la violencia, derivado de la estrategia de abrazos y no balazos”.

Ivonne Pacheco, legisladora de MC, señaló que se necesitan instituciones de seguridad pública fuertes, transparentes e independientes, porque la militarización de la seguridad pública ya lleva muchos años “demostrando que es una estrategia fallida”.

Valeria Santiago, diputada del PVEM, afirmó que existen retos como erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, garantizar empleo, educación, salud y bienestar; respetar los derechos humanos, reformular el combate a las drogas, recuperar y dignificar los centros penitenciarios y, sobre todo, emprender la construcción de la paz.

José Antonio García, del PAN, señaló que no hay resultados en seguridad pública, y por el contrario, hay caos, impunidad “y cientos de problemas graves que al día de hoy no se resuelven”.