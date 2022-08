El diputado Gerardo Fernández Noroña publicó en redes sociales que sufrió un accidente este lunes, en un recorrido que hizo por la montaña, por lo que casi se mata y se puso un “mega madrazo”.

“Casi me mató hoy en la montaña. Bueno, exagero, solo me desbarranqué y me puse un mega madrazo”, escribió el aspirante presidencial para 2024.

En otro mensaje, el vicecoordinador de los diputados del PT dijo que este martes no podría ir a la montaña porque a las 16:00 horas tenía que estar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para tomar un vuelo.

Fernández Noroña pelea con Sergio Mayer

Apenas en días pasados, Fernández Noroña tuvo otra discusión con el actor y exdiputado de Morena, Sergio Mayer, ahora por la reforma electoral.

Sergio Mayer expresó la preocupación de la consejera del INE, Carla Humphrey, “porqué se apruebe la reforma electoral a dos años de los procesos” electorales de 2024.

En respuesta, el diputado Fernández Noroña le dijo a Sergio Mayer: “Cretino, ¿con cuánto tiempo de anticipación se debe hacer una reforma electoral? Como sé que lo ignoras, te lo digo: un año antes”.

“Jajajaja. Usted mejor metase a bañar mi Dipuchango”, reviró el también cantante de Garibaldi.

Fernández Noroña, quien aspira a ser candidato presidencial en 2024, refirió que “el primo” de la senadora Lilly Téllez “en vez de argumentos tienes insultos racistas y clasistas”.

“Ya lo pensé con calma, y responderte es perder el tiempo. Contigo es como volver a la primaria, la respuesta correcta a tu majadería es: changa tu madre. A la orden”, agregó Fernández Noroña.

