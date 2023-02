Félix Salgado propone reforma al Poder Judicial y hasta cambiar el nombre a la SCJN

Senadores de oposición y de Morena debatieron el despreció del presidente Andrés Manuel López Obrador a la investidura de los titulares de la SCJN, Norma Piña; y del Congreso de la Unión, Alejandro Armenta y Santiago Creel, al relegarlos en el presídium de la Ceremonia del 5 de Febrero en Querétaro, cuyos lugares fueron ocupados por los secretarios de Defensa y Marina.

Sobre ello, Félix Salgado, senador por Morena, respaldó la decisión del presidente López Obrador y dijo que en México hay una división e independencia de poderes y recordó que el entonces presidente Ernesto Zedillo quitó a 17 ministros, por lo que “hay que ir pensando senador en una reforma no para en desaparecer la SCJN, que incluso había que hasta cambiarle el nombre porque no es de justicia, sino de injusticia”.

“Pudimos ver el comportamiento de los demás presentes y no fue tan digno, como se hubiera querido que fuera, desconocen de protocolos, más allá de que te caiga bien o mal el presidente, hay protocolos, no somos enemigos, somos adversarios políticos”, apuntó.

Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural, llamó “profesionales de la camorra” a los senadores de Morena, que ahora vienen hablar de la defensa de protocolos y de instituciones, “notable proceso de transformación, cómo el poder transforma a la gente”.

Durante la sesión ordinaria, senadores de Movimiento Ciudadano, PAN y Grupo Plural, señalaron que se trató de una lastimosa falta de respeto al Poder Judicial a y los parlamentarios; frente a la postura de morenistas quienes minimizaron la decisión presidencial y aludieron con temas como el juicio contra Genaro García Luna y los señalamientos en contra del expresidente Felipe Calderón.

Desde su escaño, la senadora por el PAN, Kenia López, exhortó al presidente del Senado, el morenista Alejandro Armenta, a que “no se deje relegar, no se deje quitar el lugar, no se deje orillar por un aspirante a dictador que incluso no respeta a sus propios compañeros de Morena”.

Subrayó que lo podemos ver del Gobierno de la 4T son “nuevamente videos donde la corrupción impera” porque ya recordamos el video de Bejarano “y ahora vemos a los morenistas de Campeche robándose el dinero”.

Por su parte, el senador por Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, lamentó el maltrato presidencial a la presidenta de la SCJN y a los titulares del Senado y de la Cámara de Diputados, al sentar a sus subordinados en el lugar que le correspondía a los otros poderes. “Esto no puede ser aceptado en este Senado de la República”, subrayó.

Lamentó la postura sumisa e indigna de los legisladores de Morena ante este agravio en contra de los poderes Judicial y Legislativo. “No son los poderes militares, como se hizo, los que pueden flanquearlos antes de ubicarlo a usted”, dijo en alusión al presidente del Senado, Alejandro Armenta.

Recordó que la Ceremonia de Aniversario de la Constitución de 1917 “no es un acto de alabanza al Presidente de la República, es un acto del Gobierno de la República, es un acto de Estado” por lo que no debe pasar desapercibido este desprecio de López Obrador a los Poderes de la Unión.

Con información de Víctor Gamboa

