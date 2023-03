Felipe Calderón, perseguido político de AMLO, afirma senadora Kenia López

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa es un perseguido político del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aseguró la vicecoordinadora del PAN en el Senado de la República, Kenia López Rabadán.

En conferencia de prensa virtual, salió en defensa del exmandatario, y sostuvo que la ley se debe aplicar en México igual para todos y no solo para los adversarios del presidente de la República.

Dijo que en el caso de Genaro García Luna y excolaboradores como Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Federal de la extinta Policía Federal, la ley se tiene que aplicar sin distingo de partidos o personas.

“A ver, me parece que es clarísimo que Felipe Calderón es un perseguido político, la cantidad de menciones que durante ‘La Mañanera’ a lo largo de esta administración se han hecho en contra de Felipe Calderón demuestra que para López Obrador, sin lugar a dudas, es un adversario al que persigue políticamente, yo no tengo ninguna duda de ello.

“Y por supuesto, refrendo lo que he dicho: es necesario que en este país se aplique la ley, y no solamente se aplique para lastimar a la oposición, para perseguir a la oposición, es necesario que se aplique la ley para generar justicia para millones de mexicanos que hoy están exigiendo que la haya”, puntualizó.

La senadora panista remarcó que para García Luna y para cualquier otra persona debe haber una investigación y si de esa investigación hay un tipo de sanción, “en México justo eso es lo que se requiere no solamente con la oposición, sino también con quienes hoy están en el gobierno”.

Por otra parte, responsabilizó al presidente López Obrador del aumento en el consumo y la producción de fentanilo en México.

“El fentanilo hoy está lastimando a las familias de México, está lastimando a los jóvenes en México, incluso a los adultos. No tiene el fentanilo género porque también lastima a las mujeres y a los hombres. Qué López Obrador no lo vea y no lo quiera detener, solamente tiene dos razones: o es por poder o es por dinero.

“¿Y si López Obrador se está enriqueciendo por el fentanilo?, es absolutamente inhumano y ¿si López Obrador está obteniendo mayor poder por fentanilo?, pasará a la historia como un miserable”, señaló.

Critica a Sheinbaum por "activismo proselitista"

Kenia López Rabadán criticó el activismo proselitista de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien continúa sus giras nacionales para tratar de posicionar sus aspiraciones presidenciales, por lo que le pidió que solicite licencia al cargo.

“La Ciudad de México se cae a pedazos y la señora Sheinbaum tiene que decidirse si quiere gobernar la Ciudad de México o andar en campaña, y si su decisión es irse de campaña, le exijo que pida licencia y deje de dañar a la Ciudad y a los capitalinos”, remató.



