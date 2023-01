Falta firmeza contra desaparición: ONU

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos conmemoró cinco años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; sin embargo, señaló que no se ha actuado con firmeza para combatir este crimen.

El Alto Comisionado del organismo internacional, Volker Türk, lamentó que el gobierno mexicano “no ha actuado con firmeza para combatir este crimen atroz que afecta a cientos de miles de personas”, ya que existe insensibilidad y falta de información.

“La desinformación e insensibilidad ante estos delitos siguen siendo generalizadas entre muchos funcionarios públicos y los criterios para determinar su responsabilidad no se aplican adecuadamente”, dijo y recalcó que las autoridades deben aplicar de forma íntegra las herramientas de búsqueda para erradicar la impunidad casi absoluta.

Aseguró que la implementación de las herramientas exigidas por la ley sigue siendo insuficiente, pues hoy sólo se procesa a entre 2% y 6% de los casos de desaparición, y hasta la fecha se han logrado menos de 40 condenas.

Añadió que aún no se ha creado el Banco Nacional de Datos Forenses; el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y no Reclamadas y el Registro Nacional de Fosas, entre otros.