Falso que odie a los pobres, alza al salario fue acuerdo de ambos: Gustavo de Hoyos responde a AMLO

Gustavo de Hoyos, aspirante ciudadano a la Presidencia de la República, negó que desprecie a los pobres como afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa de hoy, en Palacio Nacional. “Es absolutamente falsa esa aseveración”, replicó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, expuso que una de las acciones de las que más se enorgullece el titular del Ejecutivo federal, que es el aumento sustancial del salario mínimo, fue una propuesta suya, lo que comprueba que ha trabajado desde la iniciativa privada para mejorar las condiciones de vida de los estratos económicos más bajos.

“He trabajado por las personas que tienen menos capacidad económica, en muchos ámbitos de mi vida. Fui impulsor del mayor aumento del salario mínimo en la historia de este país, me tocó proponerle al presidente, en ese momento como presidente de la Coparmex, que apoyara mi propuesta. Debo reconocerle que él la tomó. No puede señalar que odio a los pobres, cuando de lo que más se enorgullece es producto un acuerdo que hicimos él y yo”, explicó.



Lamentó que el presidente López Obrador no se presté a debatir propuestas y sólo descalifique a quien no concuerda con sus políticas públicas; sin embargo, señaló que no lo intimida con sus ataques.

“(Yo) soy uno más de los que ha señalado tratando de descalificar, creo que es lamentable que en lugar de debatir ideas, se lancen este tipo de descalificaciones, que dicho sea de paso, para nada nos inmoviliza ni nos da miedo, todo lo contrario, nos hace doblegar el esfuerzo”, dijo.

Expuso que no es una de sus prioridades proponer que se investigue al presidente López Obrador, una vez que termine su mandato; no obstante, sí hará evidentes los errores que ha cometido durante su gobierno.

“Yo creo que al presidente López Obrador, una vez que concluya, habrá que reconocerle sus aciertos, por pocos que sean, y habrá que señalarle las responsabilidades por el mal gobierno. Yo en este momento no tengo evidencia, tampoco la estoy buscando, de que el Presidente tenga alguna conducta que requiera de investigación criminal o de enjuiciamiento. Hasta este momento no está en mis prioridades, y si alguna conducta exigiera ser examinada, pues evidentemente para eso están las autoridades competentes”, abundó De Hoyos Walther.

Por otra parte, refirió que no buscará reunirse “en el cortísimo plazo” con los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, quienes encabezan la coalición Va Por México, porque su prioridad será recorrer el país, a partir del próximo 15 de abril.

“No (me he reunido) en esta semana, no a raíz de que anuncie mi aspiración. Yo tracé una ruta, donde, no obstante que tengo una gran comunicación con ellos por las cosas que construimos juntos en el pasado reciente, me refiero a la coalición opositora. Voy a empezar el 15 de abril un recorrido en mi Pick Up, en mi troca, para decirlo en términos norteños, en el metro cero de este país que es el límite con Estados Unidos, en el Océano Pacífico, y de ahí voy a empezar a recorrer todo el país”, comentó.

