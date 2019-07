“Falló el corrector”, dice Vicente Fox tras críticas por escribir “govierno”

Luego recibir burlas por escribir incorrectamente la palabra gobierno, el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, dijo que falló el corrector y que se merece la "tunda".

El pasado martes, el expresidente compartió publicaciones en las que cometió varios errores ortográficos, pero el más destacado fue la palabra "govierno".

Lee también: Tunden a Fox en redes por escribir "govierno" en Twitter

En su mensaje, Fox aseguró que en su "govierno" se eliminó la partida secreta y se creó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.



Por estas y más razones, en mi Govierno eliminamos la partida secreta y creamos la Ley de Transparencia y acceso a la Informacion. Como que ahora para atrás. Corrupcion, Regresion Alto a la Deshonestidad valiente!! Que no nos engañen más!! https://t.co/3vkr2e0hHl

Esto, luego de que en redes sociales criticaran que el Senado avaló una reforma a la partida secreta, la cual será usada a discreción por el Presidente. Es decir, le permitirá al Ejecutivo disponer del presupuesto por decreto.

Luego de recibir burlas sobre su tuit, este miércoles Fox Quesada se disculpó por el error y dijo que fue por “sonso”.



Ni hablar (falló el corrector) y de sonso no me fije y merezco la ^tunda", una disculpa.

Pero a cambio la partida secreta de López está llena de mala intención, opacidad y corrupción.

Eso si, mancha y ensucia y no tiene disculpa. https://t.co/sv4kXP2Iss

— Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 3 de julio de 2019