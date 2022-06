Fallecimiento de migrantes en Texas confronta a legisladores en Comisión Permanente

El fallecimiento de 51 personas migrantes, 27 de nacionalidad mexicana, encontrados en un tráiler en San Antonio, Texas, Estados Unidos, confrontó a legisladoras y legisladores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Mientras que la oposición sostuvo que parte de la responsabilidad la tiene el gobierno mexicano “porque no ha sabido implementar una efectiva política migratoria” y porque “la política económica sigue promoviendo la migración”, los integrantes de Morena y sus aliados aseguraron que "hoy hay más oportunidades que nunca" para que las personas no abandonen sus lugares de origen.

“Nuestra política fronteriza, otrora de puertas abiertas, hoy levanta muros con un despliegue de más de 2 mil 100 elementos de la Guardia Nacional con labores de contención migratoria. Tan sólo en 2021, la Guardia Nacional ha detenido a 21 mil 148 personas migrantes; y de 2019 a 2020, el Instituto Nacional de Migración se ha dedicado a violentar derechos de personas migrantes, con 2 mil 867 quejas. Además, en los últimos ocho años, al menos 2 mil 211 personas en situación de migración murieron o desaparecieron en las diversas rutas migratorias que atraviesan el país", denunció.

En la misma línea, el senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, sostuvo que aunque la federación no lo quiera reconocer “somos el muro de Trump”, lo que representa una regresión.

“Hay violaciones sistemáticas a la Constitución y a convenios internacionales. En la frontera sur se vive una crisis humanitaria, hay una bomba de tiempo a punto de estallar, lo que estamos viendo son casos donde la Guardia Nacional incluso rompe los papeles de migrantes que ya tienen la protección mexicana. Debemos tener congruencia, lo que reclamamos a Estados Unidos lo tenemos que hacer acá, nos guste o no admitirlo hoy somos el muro de Trump, nos guste o no, hoy México paga el muro de Trump”, aseveró.

De la bancada del PRI, el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, dijo que la doble responsabilidad se debe a que algo no se está haciendo bien en los países de donde salen los migrantes.

“Si se estuvieran haciendo bien las cosas, simplemente ya los mexicanos no tendrían por qué salir al extranjero a buscar el pan de cada día. No son suficientes los programas sociales, no. No son suficientes de darles programas a familias hasta por 3 ocasiones repetidas, no, no son suficientes, y eso lo vemos porque desgraciadamente el flujo de migrantes hacia Estados Unidos no ha dejado de ser permanente”, declaró.

En tanto, el diputado panista, Paolo González, llamó a “no tapar el sol con un dedo”, y calificó como “inverosímil” el nivel de violencia que existe en el país.

“Es evidente que esta estrategia de abrazos no balazos es un rotundo fracaso, muestra los millones de familiares de las víctimas que han muerto por estos hechos violentos desde que tomó Morena las riendas de este país. El próximo 6 de julio se cumplen tres años de la Guardia Nacional, de la creación de la Guardia Nacional, ¿y cuáles han sido los resultados? Ninguno”, dijo.

En contraparte, el diputado de Morena, José Luis Llaven Abarca, negó que la política económica de México promueva que migren, pues aseguró que ahora hay más oportunidades que nunca.

“Tenemos Jóvenes Construyendo el Futuro, tenemos becas, teneos pensiones, tenemos sembrando vida, hay más oportunidades para los que menos tienen. Antes teníamos una fábrica de pobres, la política neoliberal concentraba la riqueza en unas pocas manos, hoy es completamente distinto, hay oportunidades reales”, señaló.

En la misma línea, el senador de Morena, Alejandro Armenta Mier, llamó a reconocer que las secuelas del Covid-19 mermaron la economía de las y los mexicanos. Dijo que pese a ello, “en México se ha implementado una política económica que ha enfrentado tal situación, así como una que ha intensificado la inversión, beneficiando a la credibilidad, y al incremento en la tributación”.

En su oportunidad, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, sostuvo que es “de un profunda hipocresía con decirse cimbrados con la tragedia de San Antonio Texas”.

“Una profunda hipocresía del gobierno de Estados Unidos que desde 1977 no ha hecho una amnistía, millones de migrantes todos los días contribuyen a la riqueza de ese país, pagan impuestos y son perseguidos como si fueran delincuentes. No es el primer acontecimiento y no será el último si no exigimos al gobierno de Estados Unidos que emita visas de trabajo y que legalice ya a las personas que viven allá desde hace varios años y siguen siendo criminalizados, es momento de exigir al gobierno de Estados Unidos que pare su hipocresía porque esos migrantes rinden enormes dividendos y siguen tratados con racismo y clasismo”, aseveró.

Al término de la agenda política, la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, leyó un pronunciamiento por los migrantes fallecidos en San Antonio, Texas. Además de externar la consternación por parte de las y los integrantes de la Comisión Permanente, demandaron la repatriación eficaz de todos los cuerpos.

“Tenemos conocimiento de que el gobierno de México ha ofrecido todo el apoyo a las familias de los fallecidos y en esta Comisión Permanente demandamos que la repatriación de los cuerpos se haga de manera digna, eficaz y rápida, a fin de que los familiares recuperen a sus seres queridos y que quienes han resultado lesionados sean atendidos con prontitud. Asimismo, nos pronunciamos por intensificar y redoblar los trabajos conjuntos entre México y Estados Unidos, en el ámbito de la diplomacia parlamentaria y las relaciones bilaterales, a fin de lograr un efectivo respeto a los derechos humanos de los migrantes; los mexicanos que buscan internarse en territorio del país vecino están motivados por su interés de encontrar oportunidades laborales”.

Asimismo, se exhortó al Instituto Nacional de Migración a revisar sus políticas públicas para atender tanto a los migrantes en nuestro país, como a los connacionales que cruzan nuestras fronteras.

