Exrector de la UNAM llama a marchar el domingo en defensa del INE

La iniciativa del Presidente sobre la reforma electoral atenta contra la libertad y la democracia y pone en riesgo la próxima elección presidencial, aseguró el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles.

En su cuenta de Twitter escribió que "quien ataca la democracia, ataca la viabilidad de una sociedad libre y con derechos".

Narro Robles también difundió un video en el que expuso que el Instituto Nacional Electoral y los organismos locales electorales han demostrado su capacidad para organizar procesos locales y federales libres, en paz, confiables, con resultados creíbles y oportunos.

"No hay ninguna necesidad de cambiar lo que funciona satisfactoriamente. Por ello, para expresar nuestro rechazo a la propuesta y para pedir a los legisladores que no la acepten, debemos marchar el próximo domingo. Ahí nos vemos en una jornada por la libertad y la democracia. El INE no se toca", dijo.

