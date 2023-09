Especialistas en infectología y médicos señalaron que las vacunas Sputnik y Abdala no están actualizadas ni se ha probado su efectividad con las recientes variantes y subvariantes de Covid-19.

El martes pasado el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que ya se cuenta con una campaña de vacunación contra influenza y Covid-19 para la temporada invernal, que comenzará a aplicarse la segunda semana de octubre, con las vacunas Abdala y Sputnik que cubren “la últimas variantes” del coronavirus.

En entrevista, el doctor Francisco Moreno Sánchez, médico internista e infectólogo, dijo que la realidad “es que probablemente no sirvan de mucho”.

“No sabemos qué porcentaje de utilidad pueden tener, pero de lo que sí estamos seguros es que hay mejores vacunas que se podrían aplicar y que es absurdo que decidan no permitir que esas vacunas se comercialicen en México, cuando la evidencia científica ha demostrado que las vacunas que se hicieron de acuerdo con la variante original, que surgió a finales de 2019, hace cuatro años, el virus es totalmente diferente a lo que había antes”.

Recordó que Abdala (de Cuba) y Sputnik (rusa) no están aprobadas por la OMS y no hay estudios que prueben su utilidad como refuerzo. Expresó su preocupación por la fecha de caducidad de la dosis rusa. “Si nos dicen que esas vacunas son nuevas iría un poquito en contra de lo que se ha hablado del boicot ruso por la guerra. Esas vacunas ya llevan mucho tiempo, ya no son las que deberían estarse aplicando”.

Sobre la vacuna mexicana Patria, mencionó que fue hecha con base en la subvariante anterior, además de que no ha completado los estudios de fase 3.

Para la próxima temporada invernal, el infectólogo mencionó que podría presentarse un repunte de casos de Covid-19 “y lo que preocupa es que ya vamos a tener dos años sin buenas vacunas”.

El infectólogo Alejandro Macías dijo que esas vacunas tienen “eficacia relativa”. “Es verdad que las vacunas ancestrales que se prepararon con información del virus de Wuhan tendrían alguna utilidad sobre todo para enfermedad grave y muerte”, dijo.

Sin embargo, señaló que las vacunas actualizadas, de acuerdo con la evidencia, tendrían mayor eficacia, porque se prepararon con información de variantes que han circulado recientemente.

Macías explicó que la Ssa usará vacunas que tienen guardadas (unos 10 millones), pero los grupos del alto riesgo que mencionó el secretario de Salud corresponden a 30 millones de personas, por lo que deberán comprar dosis adicionales y lo ideal es que sean de nueva generación. Dijo que la Cofepris debe dar una autorización definitiva para la compra de vacunas para que la gente que pueda hacerlo lo haga y el Estado se alivie de esa obligación, pues hay biológicos que ya tienen autorización de la OMS.

El doctor Héctor Rossete, creador de la Unidad Básica de Prevención de Tlaxcala, coincidió en que Abadala y Sputnik no son vacunas de tercera generación que puedan hacer frente a las nuevas variantes del Covid-19 que son dominantes en Estados Unidos y que por su cercanía con nuestro país serán dominantes también en México.

“Nos pretenden meter vacunas que no están aprobadas como tal por la OMS y no tenemos información sobre su eficacia y seguridad sobre las actuales variantes. Abdala es una vacuna monovalente, que se sacó al mercado cuando fue el momento preciso de la variante original de Wuhan y no cubre las nuevas variantes que actualmente nos están atacando”, aseveró.

Señaló que con esas vacunas estamos rezagados y desactualizados en comparación con otras naciones como Estados Unidos, donde acaban de aprobar biológicos para las nuevas variantes.

El doctor Rossete hizo un llamado a que se adquieran vacunas eficaces, seguras y actualizadas ante las nuevas variantes para la población mexicana.

La Ssa ha señalado que cuenta hasta el momento con 5 millones 386 mil 200 dosis de vacuna Abdala, almacenadas en Birmex.

Se prevé que para el próximo mes de octubre van a llegar a nuestro país 4 millones de dosis de la vacuna Sputnik.

Señaló que el estimado de las personas mayores de 60 años, embarazadas, con comorbilidades y personal de salud suman 24 millones 498 mil personas, casi 25 millones de personas.

El titular de la Ssa dijo que está abierta la posibilidad de obtener biológicos de otras firmas, pues el gobierno ha mantenido la relación con las principales empresas que producen vacunas que probaron su eficacia, “la basada en RNA”, como la de Pfizer.

