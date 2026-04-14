Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que se va a retomar la campaña para exhibir con lonas a los gasolineros que “se vuelan la barda” en los precios de los combustibles.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes en Palacio Nacional, Escalante señaló que se fortaleció la estrategia de monitoreo, vigilancia y verificación de las estaciones de servicio, identificando los establecimientos en los que están cobrando “mucho más caro” la gasolina regular y el diesel.

“Vamos a iniciar a partir de hoy [lunes] esta estrategia de lonas de: ‘No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios’. El día de hoy vamos a iniciar estos recorridos en la mayoría de los estados del país, salvo Baja California Sur y Quintana Roo que tienen otros precios por un tema de logística”, expuso Escalante.

“La idea es colocar estas lonas para informar a las personas consumidoras en dónde están volándose la barda con los precios, tanto en gasolina regular como en diesel.

“Donde vean estas lonas, seguramente cerca va a haber una estación en donde sí tengan precios justos”, comentó. El titular de la Profeco señaló que también hay un mapa virtual para identificar los precios en las estaciones de servicio. El precio promedio nacional de gasolina regular, informó, está en 23 pesos con 69 centavos.

Comentó el procurador que continúan las mesas de trabajo con el sector gasolinero con el objetivo de alcanzar esta semana un acuerdo para estabilizar el precio del diesel en 28 pesos en punto de venta.

Por su lado, Claudia Sheinbaum indicó que si su gobierno no estuviera interviniendo para apoyar el precio de la gasolina, estaría en más de 30 pesos por litro, mientras que el diesel sobre 32-33 pesos.

“El precio de la magna no puede pasar de 24 pesos”, dijo al destacar los impuestos que se quitan, asociados al precio de los combustibles.

La Mandataria federal dijo que en el caso del diesel, se pudo llegar a un acuerdo de 28 pesos por litro.

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