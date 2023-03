EU no se atrevería a invadir México en su lucha contra el crimen organizado: Ricardo Monreal

Pese a los intentos en Estados Unidos de aplicar sus leyes de manera extraterritorial para combatir al crimen organizado en México, el senador Ricardo Monreal Ávila descartó riesgos reales de intervención o invasión de ese país en territorio nacional.

En entrevista, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado aseguró que Estados Unidos no se atrevería a invadir México en su persecución a los cárteles del narcotráfico.

“No hay condiciones para invadir al país, es absurdo, es francamente inadmisible, no se atreverían, porque es una violación tajante de la soberanía y no creo que haya mexicanos, salvo algunos golpistas, pero no creo que los mexicanos admitan ser invadidos (…)"

Lee también: "Había un combate a bandas del narcotráfico de manera selectiva": AMLO

"El fantasma de 1847 con el Tratado de Guadalupe, donde perdimos la mitad del territorio nacional, no está presente, no es posible, no lo vamos a admitir y no vamos a permitir ningún tipo de violación a la soberanía nacional”, expresó.

-¿Hay riesgos reales de intervención? -se le cuestionó.

“No, históricamente quedó atrás 1847 con el tratado Hidalgo, no creo que haya condiciones ni que se atrevan a invadir al país”, insistió.

Dijo que en el caso de México habría reacción dura, en el sentido de no admitirlo, “no se puede permitir, ni siquiera pensar en que hay esa amenaza o esa tentación”.

Ricardo Monreal subrayó que para poder ingresar al país algún agente o algún representante de una agencia de seguridad, ya sea FBI, CIA, DEA, de los Estados Unidos a México, se requiere autorización escrita. “Solamente así pueden entrar, si hay un agente de esas agencias -valga la redundancia- en México sin la autorización, está ilegalmente en el país y obviamente no se admitirá que actúen en razón de esta extraterritorialidad legal”, enfatizó.

Lee también: Hay un detenido por el secuestro y asesinato de ciudadanos de EU en Tamaulipas: SSPC

El legislador morenista señaló que la violencia de que fueron víctima en Matamoros, Tamaulipas, cuatro ciudadanos estadunidenses, dos de los cuales fallecieron, “no se trata de una entidad gobernada por Morena; las condiciones pueden presentarse en Guanajuato, donde gobierna el PAN, o en Chihuahua, donde gobierna el PAN, o en otro estado. No, es un tema que se tiene que analizar de manera amplia y de manera muy seria frente a un intento de invadir o de aplicar extraterritorialmente una norma jurídica de aquel país. Nunca ha sucedido, no lo vamos a aceptar”.

Con información de Luis Carlos Rodríguez

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

tjm/rmlgv