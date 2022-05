EU arranca proceso contra Mario Cárdenas-Guillen, exlíder del Cártel del Golfo

Luego de ser extraditado, el exlíder del Cártel del Golfo, Mario Cárdenas-Guillén comenzó su proceso judicial en Estados Unidos en el que podría alcanzar una pena de 10 años a cadena perpetua si es declarado culpable de tráfico de drogas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló que el exlíder del Cártel del Golfo, de 57 años de edad, y hermano de Osiel Cárdenas Guillén, alias “Matamigos”, quien fundó Los Zetas, fue acusado formalmente por un gran jurado federal el 20 de junio de 2012, por conspiración con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína en territorio estadounidense.

Por ello, fue entregado el Gobierno de Estados Unidos el pasado 17 de mayo y tendrá una primera audiencia el 23 de este mes ante el juez federal Zack Hawthorn.

Según la acusación formal, que comenzó en 2000 y continuó hasta 2012, se alega que Cárdenas-Guillén conspiró para la posesión y distribución más de cinco kilogramos de cocaína.



"Las fuentes internacionales de drogas ilegales continúan envenenando a nuestras comunidades. Haremos todo lo posible para combatir este flagelo, y eso incluye ir al origen de las drogas en países extranjeros y arrestar y enjuiciar a quienes busquen obtener ganancias de esta plaga que afecta negativamente a tantos en nuestra sociedad”, expuso el fiscal Brit Featherston.

Por su parte, la administradora de la DEA, Anne Milgram señaló que "durante décadas, el Cártel del Golfo ha utilizado la intimidación y la violencia extrema para mantener el control de sus territorios en el noreste de México y contrabandear drogas mortales en comunidades de todo Estados Unidos”.

Por ello, subrayó que la extradición del capo debería enviar un mensaje claro a los líderes de las organizaciones narcotraficantes de todo el mundo de que "nadie está fuera del alcance de la DEA".

Cabe resaltar que Mario Cárdenas Guillen también es hermano de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias “Tony Tormenta”, exlíder del Cártel del Golfo, detenido por autoridades mexicanas.

En Twitter, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, agradeció al gobierno de México por su colaboración en este caso.



The former head of the Gulf Cartel has been extradited to #Texas to face justice for #drugtrafficking. https://t.co/CdFduaAr04 Thanks to the Government of Mexico for your collaboration! https://t.co/veyauQhYXv #SharedSecurity #BicentennialFramework https://t.co/HujbVJCfDc

— Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) May 20, 2022