Estudiantes y UNAM, sin fecha para abrir la FFyL

El diálogo entre estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras y autoridades de dicha entidad y de la Rectoría concluyó sin acordar una fecha para la reapertura de las instalaciones.

Las estudiantes anunciaron que no compartirán espacios con agresores sexuales y que los sacarán de la facultad por “todos los medios posibles”.

“Por si no ha quedado claro, no estamos dispuestas a seguir compartiendo espacios con nuestros agresores y tan es así que nosotras que sí creemos en las denuncias presentadas por nuestras compañeras; nos encargaremos que su seguridad no sea vulnerada ni dentro de las aulas ni fuera de ellas”, dijo.

Las autoridades contestaron que hasta el momento no se han presentado denuncias formales en contra de ningún integrante de la comunidad y que no se puede proceder en contra de ellos si no se realizan estos procedimientos legales.

Este es el paro más largo que ha tenido en su historia, hoy suma 74 días y continuará de manera indefinida: “Nosotros vamos a tener una reunión sobre unos puntos que tenemos que ajustar con la Rectoría y el abogado general para ver de qué manera podemos resolverlos, cuáles son las propuestas”, dijo Regina Quiñones, secretaria de Extensión Académica de la facultad.

Las estudiantes presentaron un pliego de 11 demandas, así como los límites mínimos que las autoridades deben cumplir antes de que ellas acuerden negociar la entrega de las instalaciones.

El pliego incluye la contratación de tres sicólogas que den atención y acompañamiento.