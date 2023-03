Estudiantes cierran la UAM Cuajimalpa por denuncia de violación a alumna

Por la indiferencia de las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Cuajimalpa, ante un caso de violación contra una alumna, estudiantes de ese plantel tomaron las instalaciones este jueves.

“A mí mi ex pareja, que va en mi salón de clases y se llama Noki, me violó el 19 de diciembre de 2022. Yo no fui al Ministerio Público porque me dijeron que la UAM tenía un proceso súper amigable, que lo más probable era que lo expulsaran y yo lo único que quería era ya no verlo.

"Básicamente me dijeron que no podían violarle sus derechos procesales, que lo tenía que ver en el salón todos los días", señaló la víctima, Karen, en un video que circula en redes sociales.

Este miércoles, la Comisión de Faltas de la UAM emitió su resolución, que a juicio de las estudiantes no contó con perspectiva de género.

“Hubo un punto en el que yo pedí medidas urgentes a la División (de Ciencias Sociales y Humanidades); les dije que si tenían que contratar más maestros o abrir otro grupo, no importa, porque parece que él tiene más derechos que yo, y sí, a él nunca se le violaron sus derechos, aunque él diga que sí”, dijo Karen en el video que realizó.

En su resolución, la institución educativa condenó a Karen a seguir bajo el mismo techo del salón de clases de su agresor.

"El dictamen fue terrible, revictimizante, dice cosas horribles y yo quedé como la loca. Yo sólo pido justicia, porque él lo aceptó y no pasó nada. Ni siquiera le pusieron una amonestación”, agregó Karen.



En un pronunciamiento publicado en Facebook, las autoridades de la UAM Cuajimalpa indicaron que “hay un grupo de alumnas y alumnos impidiendo el acceso a las instalaciones de la Unidad, por lo que de momento no es posible realizar actividades académicas hasta que se conozcan sus peticiones y se dialogue con ellos para buscar una solución. Sugerimos no acudir a la Unidad para evitar conflictos y traslados innecesarios”.

