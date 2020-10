Este es el video de la reunión de gabinete donde renuncia Durazo

Como lo había adelantado el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta noche se difundió la reunión del Gabinete de Seguridad que coordinó por última vez Alfonso Durazo Montaño este viernes, donde presentó su renuncia al Ejecutivo federal como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para buscar una candidatura a la gubernatura de Sonora.

En la videograbación difundida en las redes sociales del gobierno federal, el presidente López Obrador agradeció el apoyo que recibió de Durazo Montaño y donde destacó que si por él fuera no le aceptaba la renuncia y señaló que, a pesar de que las puertas del gobierno federal siempre estarán abiertas para él, “deseamos que no regrese”, dando entender que desea que gané la gubernatura de Sonora.

“Alfonso ha tenido un desempeño ejemplar como secretario de Seguridad Pública, y Protección Ciudadana y le deseamos lo mejor, lo merece. Es una gente con vocación de trabajo, una gente con disciplina, integro, con dimensión social, humanista, honesto; de modo que le agradecemos por su apoyo, y le deseamos pues que le vaya muy bien en las nuevas tareas que tiene que enfrentar.

“Decirle que están abiertas las puertas del gobierno, aunque deseamos que no regrese”, comentario que resultó en risas entre los asistentes a la reunión de seguridad.

En el video, en donde se observa a Julio Scherer Ibarra, consejero Jurídico de Presidencia; a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob); a Lázaro Cárdenas Batel, jefe de Asesores de Presidencia; y al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina (Semar), el mandatario aseguró que se seguirá encontrando a Durazo Montaño porque trabajan en el mismo proyecto.

“Lo más importante es la transformación de México, la transformación de todo el país, y según tengo entendido, pues va participar para el cargo de elección popular y es un estado, Sonora, que ha sido laboratorio de la Revolución mexicana, grandes políticos de Sonora”.

El Ejecutivo federal señaló que si por él fuera y si solo pensara en el equipo que lo ayuda, “no te aceptaría la renuncia, pero pues no depende solo lo que hacemos en la Presidencia, el gabinete de Seguridad, somos un República, entonces necesitamos pues que participemos todos en los estados, en las regiones, a nivel nacional, con el mismo propósito: transformar a México que es en esencia acabar con la corrupción y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres”.

El presidente López Obrador aseguró que el gobierno federal no intervendrá en las elecciones que se realicen en Sonora el próximo año, porque no quieren que haya fraude electoral y que se haga valer la democracia.

“Te deseamos lo mejor, nosotros no vamos a intervenir en el proceso electoral, no nos corresponde, queremos también en eso marcar la diferencia. Van los sonorenses los que van a decidir, vamos a garantizar que se respete el voto, que no haya fraude electoral, que se haga valer la democracia y te deseamos lo mejor”.

“Muchas gracias, Alfonso de todo corazón, gracias”, finalizó el mandatario.

