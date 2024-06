Maria Teresa Ealy Díaz informó que no se cansará de pedir justicia tras el retraso de la audiencia inicial en contra de Alejandro “N” por un presunto accidente, por lo que espera que “se haga justicia, no solo por mí, sino por todos los que hemos sufrido en silencio y merecemos vivir en paz”.

De acuerdo con la fundadora de “María Teresa Ealy Díaz A.C.”, el juez le dio a Alejandro “N” hasta el lunes 24 de junio para justificar su ausencia en la audiencia del 21 de junio en el Reclusorio Oriente tras un presunto choque.

Sin embargo, el imputado no ha presentado pruebas de su accidente, por lo que pidió a las autoridades jurisdiccionales a cargo que “no sean omisas y que Alejandro “N” rinda cuentas ante la ley”.

“¿De qué estás huyendo Alejandro “N”? ¿Por qué sigues sin dar la cara? ¿Por qué tus abogados no se cansan de promover prácticas dilatorias? No me cansaré de pedir justicia por mi caso, porque tarde o temprano se resolverá mi caso”, señaló.

El pasado 26 de agosto del 2023 fue arrestado Alejando “N” en la alcaldía Miguel Hidalgo, por lo que fue enviado por aproximadamente 4 meses al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México.

Y un año más tarde se realizará la audiencia inicial el próximo 17 de julio del 2024, por lo que María Teresa enfatizó “ahí estaré, en pie de lucha y sin rendirme a esperar a enfrentar nuevamente a mi agresor cara a cara”.

“Desgraciadamente el 26 de marzo de 2024, una juez mujer decidió concederle un amparo, resolviendo ilógicamente que la medida de prisión preventiva no era proporcional, además de que cínicamente Alejandro “N” y su defensa peleara la vinculación a proceso tratando de obtener una resolución a su favor”, mencionó.

De acuerdo con María Teresa su proceso ha sido doloroso y revictimizante sobre todo al ser testigo de la corrupción en el sistema de justicia del país y de “abogados que ayudan a hombres a que no enfrenten la justicia y sigan libres en las calles como si sus múltiples acciones no tuvieran consecuencias”.

