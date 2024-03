Para evitar que otras mexicanas sufran la violencia de género a la que ella sobrevivió, María Teresa Ealy Díaz narró su historia y expuso ideas de prevención ante el Consejo Nacional de Jóvenes Pro México.

Acompañada de líderes como Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Giorgiana Martínezgarnelo y Calvo, directora general de Global Youth Leadership Forum, la activista detalló las agresiones físicas y psicológicas que la empujaron a crear una fundación con su propio nombre para visibilizar y concientizar a la población sobre esta causa.

“Vivimos en una sociedad que juzga sin conocer la historia y es difícil enfrentarte a todo eso sola. (…) Es importante compartir nuestra historia para romper esos estigmas y que las nuevas generaciones no pasen por lo mismo.

“Cuando yo compartí mi historia, fue difícil, pero se acercaron a mí cinco mujeres que me dijeron: 'yo pasé lo mismo con ese agresor' y así decidí crear la fundación”, expuso María Teresa Ealy Díaz.

La abogada, especialista en violencia de género, compartió que hace algunos años sufrió manipulaciones, amenazas y maltratos físicos y emocionales que la sumieron en una profunda depresión, pero que al mismo tiempo le hicieron considerar que su oficio como litigante le serviría para defender a otras víctimas y dar la cara por quienes no tienen apoyo a su alcance tras vivir situaciones parecidas.

María Teresa Ealy detalló que su espíritu de proteger los derechos humanos y el bienestar de las mexicanas siempre ha estado presente. Sin embargo, su activismo por la causa se intensificó tras este hecho.

“Si algo a mí me hubiera gustado, cuando sufrí las agresiones, era tener esa compañía, esa empatía de alguien que me pudiera decir que no estaba sola, que me escuchara, que no tuviera miedo y eso le transmito a las mujeres que creen en mí y se acercan a la fundación.

“Muchas de las mujeres que yo ayudo tenían defensores corruptos, que se dejan llevar por el dinero y para mí es satisfactorio, me da muchísima alegría y esperanza verlas sonreír, sin que yo reciba un peso a cambio por darles la ayuda que yo necesité en algún momento”, dijo María Teresa Ealy Díaz.

Además, la defensora de los derechos humanos de las mujeres indicó que el hecho de que autoridades y políticos confíen cada vez más en el trabajo de los jóvenes es muy importante pues, aunque algunos líderes como ella sean muy jóvenes, pelean por causas justas en apoyo de las poblaciones vulnerables.

La fundación María Teresa Ealy Díaz brunda apoyo físico, emocional y legal a sobrevivientes y víctimas de violencia de género.

A través de la educación, la concientización y la acción colectiva, el organismo no gubernamental busca impactar de forma significativa a la promoción de los derechos humanos de las mujeres del país.

Es un espacio seguro donde cualquier mexicana puede acercarse para compartir su historia, solicitar ayuda profesional y legal, y sentirse con la confianza de que, sin importar su educación, edad, o clase social, puedan vivir libres de violencia y discriminación tras recibir asesoría por el personal capacitado que María Teresa Ealy pondrá a disposición de ellas.





























