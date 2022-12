"Ese lo veo más en la UNAM"; AMLO dice que ve a Lorenzo Córdova más como académico que como aspirante presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el consejero presidente del INE Lorenzo Córdova lo ve más en la UNAM como académico que como aspirante presidencial, ya que por ahí le darán cabida “los grupos de interés” en la máxima casa de estudios, situación que “me da mucha pena”.

“Lorenzo Córdova no sé, ese lo veo más en la UNAM, no como rector, es que ahí les dan cabida y les pagan muy bien, porque son grupos de intereses al interior de la UNAM que se han ido formando, de mi alma mater, que me da mucha pena a lo que ha llegado”.

El referirse a los aspirantes a candidatos presidenciales del “bloque conservador” el Mandatario dijo que la lista ha aumentado a más de 50 hombres y mujeres de la oposición.

“No estaba Silvano (Aureoles, PRD) ni Omar Fayad (PRI), se han inscrito como 10 o 20 más, ya debe de estar como llegando a los 60 y otros que están pensándolo también”.

El presidente López Obrador comenzó enumerar a los aspirantes opositores: “Agustín Carstens, él no creo, sigue postulado; Alejandro Moreno (PRI), el sí porque es presidente; Beatriz Paredes (PRI) también ella lo expresó; Caros Loret de Mola a ese lo están promoviendo: todos somos Loret. Medina Plascencia es del PAN; el empresario Claudio X. González es activísimo, está convocando para hoy a otra manifestación. Ese si quiere.

“Chumel no sé, la verdad; Damián Zepeda, ese si quiere es del PAN: Dante Delgado (MC) no sé si lo ha expresado; Demetrio Sodi no sé, Denis Dresser puede ser; Diego Fernández (PAN) no creo; el senador Emilio Álvarez Icaza sí, pero son de los que andan buscando seguir ahí en las pluris” enunció el presidente.

Consideró que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, no buscará la candidatura presidencial por MC; mientras que el priista Enrique de la Madrid, sí.

“Fernando Canales del PAM, Gabriel Quadri dice que quiere, Gilberto Lozano (dirigente del FRENAA) no sé, Gustavo de Hoyos ese es de Coparmex; Gustavo Madero, bueno ahora es independiente: Ildefonso Guajardo era de Economía, en el gobierno anterior; José Ángel Gurría…; Juan Carlos Romero del PAN, Kenia López Rabadán; Lilly Téllez, si ella está muy puesta”, continuó diciendo el presidente.

“La señora Zavala puede ser; Luis Donaldo Colosio ya lo ha expresó; Marko Cortés no sé, es dirigente del PAN; la señora Maru Campos (PAN) que es gobernadora de Chihuahua, sí ya lo expresó; Mauricio Kuri (gobernador de Querétaro), no sé; Mauricio Vila (gobernador de Yucatán) si, Miguel Ángel Mancera no sé; (Miguel Ángel Osorio) Chong ese sí, está activísimo, es el principal, jefe del bloque conservador en el Senado y le hacen caso de todos los partidos y están en contra de la propuesta de reforma electoral que estamos impulsando”. acusó el presidente.

“Riquelme es el gobernador de Coahuila, no pues todavía falta; Patricia Mercado (MC) ella si puede ser, esa ya fue una vez candidata: Pedro Ferriz también, el experto en analizar todas las sesiones que hacemos aquí de magia negra: Ricardo Anaya (PAN), también; Samuel García (MC), también; Ahí, ahí está Silvano Aureoles; Xóchitl Gálvez también; ah para la ciudad de México. Faltan Claudia Ruiz Massieu; Cabeza de Vaca y ahí debe de haber muchísimos, pero en fin no hay que quejarse no nos vamos a aburrir, va a estar muy entretenido”, dijo.

Con información de Pedro Villa

