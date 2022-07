“Es una acto de intimidación para la autocensura", acusa hija del general tiktokero en "Con los de Casa"

Luego de que se citara a comparecer a Mauricio Ávila Medina por sus críticas a la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, este miércoles en “Con los de la Casa” la hija del exgeneral, Ana Xochit Ávila, opinó sobre el intento de Sedena de llevarlo a juicio.

Un juez de Distrito concedió ya al general retirado una suspensión de oficio contra el intento de procesarlo como si fuera miembro activo del Ejército. Y apenas este martes la Fiscalía General de Justicia Militar (FGJM) determinó el no ejercicio de la acción penal.

En una nueva emisión, los columnistas de esta casa editorial, Maite Azuela y Juan Pablo Becerra-Acosta, junto con el investigador de la UNAM, Javier Oliva, moderados por el Director General Editorial de EL UNIVERSAL, David Aponte, conversaron sobre este tema en la mesa "El General que plantó cara a las Fuerzas Armadas y ¿Llegó el cártel de "los Chapitos" a la CDMX?"

Ante ello la hija del general Xochit Ávila, dijo que no tiene conocimiento sobre el delito, ni causa de la investigación a la que se le acusa a su padre, además no haberse demostrado la culpabilidad, “es una acto de intimidación para que mi papá ejerza una autocensura".

Por su parte el investigador de la UNAM, Javier Oliva señaló que el general habría infringido la ley por usar el uniforme de brigada como un “simbolismo” para hacer sus declaraciones en sus videos.

"El general ya había subido desde hace meses varios videos (...) uno de los temas que más preocupa es dar estas alocuciones, estas interpretaciones, independientemente si hacen matices o no, es aparecer con el uniforme del general de brigada, en situación de retiro, porque esto de alguna forma, de haber aparecido de civil, otra sería la circunstancia".

Asimismo, el columnista Juan Pablo Becerra coincidió en que la portación del uniforme mientras hace comentarios opositores contra el gobierno infringe la constitución.

"Está prohibido, no se juega con los simbolismos, no se hace política, el general lo sabe, eso no es adecuado, ya defendió su libertad de expresar lo que quiera, hay que respetar el marco jurídico (...) no es un intento de represión, es que está prohibido".

En tanto la columnista, Maite Azuela subrayó que “en cualquier democracia se investiga y aquí parece olvidada la estrategia de seguridad".

* Te invitamos a ver las intervenciones completas de los columnistas de EL UNIVERSAL durante el programa de "Con los de Casa".

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

vare