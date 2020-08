“Es muestra de la inmundicia”, afirma AMLO

En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió el video en el que se observa a exfuncionarios del Senado, vinculados con el Partido Acción Nacional (PAN), recibir fajos de billetes que se presume que están relacionados al caso Lozoya, lo que muestra, señaló el Mandatario, la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba.

“Este video que se dio a conocer es bastante fuerte. Muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba, porque todo este dinero se utilizaba para comprar voluntades, conciencias, para comprar votos”, dijo.

“Le tengo confianza al fiscal. Lo segundo es recuperar el dinero porque esto es, aunque se vio bastante, es apenas una mirruña de lo que se robaron. Necesitamos recuperar lo más que se pueda”, indicó.

Recordó los videoescándalos cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México y pidió que se difundiera porque, acusó, los medios de comunicación no lo han divulgado lo suficiente.

“¿Por qué no buscas el video? Vamos a pasarlo aquí, ayudamos a que se difunda para que se vea cuánto dinero recibían, maletas. Esto no son portafolios, (son) maletas”, expuso.

El Mandatario indicó que la información con la que se cuenta es que este video se subió de “manera clandestina” el domingo y apuntó que será la Fiscalía de la República (FGR) la encargada de confirmar si este es el video que informó que le entregó Emilio Lozoya Austin o es otro.

Acompañado del canciller Marcelo Ebrard, del subsecretario Hugo López-Gatell y del secretario de Salud, Jorge Alcocer, el presidente López Obrador pidió que este caso sea considerado como “asunto de Estado”, por lo que pidió a la FGR que informe sobre lo que declaró el exdirector de Pemex, para “conocer la denuncia completa y conocer si es este el video u otro, todo lo que tiene la fiscalía.

“Transparencia, primero, que el pueblo se entere. Antes no sucedía así, sólo se enteraba la gente de lo que le convenía al régimen, a los mandamases, a los de arriba. Eso es lo que se le informaba a la gente porque tenían control casi absoluto de los medios de información”, aseveró.

Pidió que no se culpe “a diestra y siniestra”, por lo que ordenó una investigación seria.

“Es muy importante lo que va a hacer la fiscalía, es un tema emblemático, yo les diría, histórico, sobre corrupción. Y sí nos importa, por eso lo trato, porque desde hace mucho fui de los primeros en señalar que el principal problema de México era la corrupción y esta es la prueba”, dijo.

Apuntó que si en el caso Lozoya están involucrados exmandatarios será la gente la que decida por medio de una consulta si se les juzga, por lo que advirtió que no es venganza lo que busca y reiteró que ya perdonó al expresidente Felipe Calderón por haberle robado la Presidencia en la elección de 2006.

“¿Por qué voy a ser yo el verdugo político?, ¿qué?, ¿no lo podemos resolver entre todos? Además, yo no quiero que se vaya a pensar que me estoy vengando, que como me robaron la Presidencia y estoy molesto no he superado el que nos hayan robado. No, no. Ya le dije al expresidente Calderón que en lo que a mí corresponde yo ya lo perdoné por el fraude de 2006 y que él sabe bien que hubo fraude”, dijo.

Acerca de las declaraciones del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, quien aseguró que no tiene nada que ver con este caso, López Obrador manifestó que no le corresponde a él juzgar, puesto que eso es tarea de la fiscalía, y señaló que el cese del secretario particular del gobernador por aparecer recibiendo supuestos sobornos ayuda a confirmar que la grabación sí está relacionada con el caso Lozoya.

“Por eso creo que es cierto lo del video, porque él tomó la decisión de despedir a una de las personas que aparecen en este video y además expresó su decisión de informar, de dar la cara. Esto lo tienen que hacer todos, estamos obligados a informarle al pueblo”, afirmó.