A cuatro meses y medio de concluir su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, aunque limitado, es indudable que ha habido cambios en el país.

“Es indudable que ha habido un cambio en el país, si se quiere todavía limitado, pero ha iniciado una etapa nueva en la vida pública del país, eso es histórico, y lo hemos hecho con la gente”.

En su conferencia mañanera de este martes 14 de mayo en Palacio Nacional, López Obrador adelantó que en su mensaje a la nación, del próximo 1 de septiembre, expresará su agradecimiento las mexicanas y los mexicanos por todo el apoyo que le han dado a su gobierno.

Lee también Tras ataque de normalistas, Palacio Nacional amanece blindado con vallas de tres metros de altura

“Quiero decir al pueblo de México que estoy muy agradecido, hasta con los adversarios, no podemos pensar igual y actuar de la misma manera, debe haber pluralidad y no debe existir el pensamiento único (…) El conservadurismo, como su nombre indica, es conservador. La revolución es transformar, la política es hacer historia, estoy muy contento porque no ha sido en vano el trabajo de muchos”, declaró.

Presumió que sin contratar publicidad, tiene niveles de aceptación de hasta 70%, porque de ese tamaño es el apoyo de la gente.

Lee también Tribunal Laboral ordena al IMSS otorgar pensión por viudez y orfandad a mujer y sus tres hijos

“No sé qué nos depare el destino y me despido, y me voy a ir muy contento, sobre todo por darle su sitio, el que siempre ha merecido al pueblo de México”, exspresó.

Reiteró que nadie es indispensable, que no se debe caer en el necesariato. “Nada de líder moral, asesor, caudillo, jefe máximo, mucho menos cacique y hay millones de mexicanos y jóvenes, los que más apoyen la transformación”, destacó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul