El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que ingresos de María Amparo Casar como presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), no los obtuvo del portal de transparencia, sino que son datos que fueron declarados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El jefe del Ejecutivo federal acusó que María Amparo Casar miente al asegurar que si le quitan la pensión de Pemex de 125 mil pesos mensuales se le quitarían su sustento, pues afirmó que recibe 270 mil pesos mensuales como presidenta de MCCI.

“Ayer me equivoqué de que estaba su sueldo en la página de transparencia, no, es en el SAT, para aclarar y me equivoqué porque dije que obtenía 250 mil pesos mensuales y son 270 mil mensuales”.

El Mandatario federal acusó que el Poder Judicial tiene una “actitud tendenciosa” en este caso por haberle concedido un amparo en solo 24 horas para seguir recibiendo esta pensión.

“Es una actitud del Poder Judicial tendenciosa, lo vimos en el caso de la señora Casar que en 24 horas le dieron un amparo.

“Además mintiendo que no había una denuncia que sí la hay como lo dio a conocer la Fiscalía (FGR) el día de ayer, y segundo, de que si le quitaban esa pensión no iba a tener para su sustento, cuando la pensión se le suspendió creo que en febrero. Sin embargo, se ampara hace poco, estuvo como dos, tres, cuatro meses sin hacer ningún trámite, es hasta que se da conocer que ella acude al amparo y a la denuncia”, dijo.

