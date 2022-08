Ernestina Godoy presume ante senadores autonomía e independencia de Fiscalía de CDMX

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Ernestina Godoy, presumió ante senadores la autonomía e independencia de la institución, lo cual dijo no significa aislamiento, sino coordinación con otras instancias para combatir la impunidad y combatir los delitos de alto impacto.

“Si somos autónomos y la autonomía no es por decreto, se tiene que ir construyendo, se tiene que ir armando la autonomía”, indicó durante el foro “Independencia y autonomía de las fiscalías locales”, organizado por el Senado.

“Pero, la autonomía no significa aislamiento, la autonomía no significa autarquía donde la Fiscalía no se coordina con ninguna otra dependencia, al contrario, tiene que haber coordinación no aislamiento que ese es el gran acierto que se ha tenido en esta administración de la 4T hasta los gobiernos de la Ciudad de México e, incluso, de las alcaldías”, indicó.

La funcionaria expuso que en el pasado la Procuraduría General de Justicia era “pieza clave del régimen político-autoritario, privilegio de unos cuantos y exclusión de millones de personas en el acceso a la procuración de justicia. Hoy, tenemos una institución al servicio de todos los ciudadanos no sólo de los poderosos”.

Godoy, comentó que se busca que el cambio de Procuraduría a Fiscalía no sea sólo un cambio de nombre, “sino realmente un cambio estructural que permita tener una institución que sirva a los ciudadanos, eso nos ha ayudado mucho, es nuestra carta de navegación”.

Subrayó que el objetivo de la Fiscalía es bajar la impunidad en todos los delitos, pero, sobre todo, en los delitos de alto impacto, incluyendo los de género, contra las mujeres.

También, indicó se ha buscado fortalecer la autonomía de los peritos y la coordinación con el Ministerio Público, pero también con la Policía de Investigación.

