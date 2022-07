EPN pone a la venta misterioso departamento

Madrid.— Las Virtudes se llama la calle en la que se ubica el departamento que supuestamente Enrique Peña Nieto puso a la venta en el barrio de Almagro.

Lejos está de ser una zona a todo lujo, como en la que se ubica la vivienda donde, se dice, vive el expresidente mexicano.

Un recorrido por Las Virtudes deja ver una zona modesta donde conviven edificios populares, algunos habitados por migrantes, con otros más decorosos, pero sin comparación con otras calles, en el mismo barrio de Almagro, donde hay viviendas que alcanzan precios muy superiores al millón 500 mil dólares.

Fue el diario El País el que reveló que Peña Nieto puso a la venta el departamento de Almagro, luego de que las autoridades mexicanas anunciaran una investigación en su contra por presuntas transacciones irregulares por más de 26 millones de pesos.

El precio de salida del supuesto inmueble es de 653 mil dólares. El secretismo es tal, que nadie en la zona sabe algo al respecto. Conserjes de edificios circundantes y una docena de vecinos no pudieron confirmar a EL UNIVERSAL que la vivienda del exmandatario esté ubicada, como señala el portal de la inmobiliaria Idealista, en la calle de Las Virtudes, de 300 metros de largo.

En la página web no aparece el número del edificio donde está el supuesto departamento, ni se ubica con precisión la fachada.

En la calle no hay letreros que promuevan la venta de la vivienda en balcones o ventanas, salvo uno muy discreto que no corresponde con las características de la de Peña Nieto.

El departamento que anuncia la inmobiliaria se ubica en un edificio clásico, indica. Pero en Las Virtudes no hay inmuebles que respondan a esas características. Pareciera que la venta está tan blindada como todas las acciones que el exmandatario lleva a cabo en España desde que decidió fijar su residencia en Europa.

“La verdad es que no tengo ni idea. Vivo aquí desde hace años, pero no he visto ningún cartel de venta del piso que menciona. Es extraño, porque la calle es pequeña y nos solemos enterar de casi todo”, asegura un vecino.

“Aquí hay pocos pisos de 130 metros cuadrados. La mayoría son apartamentos y viviendas pequeñas. Eso que están pidiendo [653 mil dólares] es mucho dinero, aunque sí lo han reformado con todos los lujos…”, señala el conserje de uno de los edificios.

“Si era un local comercial que ha sido reformado [como indica El País], lo más lógico es que sea un bajo. No es habitual que sea un primero exterior”, se apresura a corregir otro de los vecinos.

El teléfono de contacto para la operación es el de la agencia anunciante Dartford Estate, una sociedad limitada cuya actividad es la compra-venta de bienes inmobiliarios por cuenta propia.

El teléfono remite a un contestador automático en el que se puede dejar un mensaje. También permite chatear, pero no hubo respuesta a la pregunta de si el departamento en venta era propiedad de Peña Nieto.

Los vecinos lo definen como un sitio tranquilo, aunque a 100 metros se ubica Ponzano, una calle concurrida que se hace notar porque está plagada de bares.

Todo indica que Peña Nieto nunca habitó el departamento del que quiere desprenderse y cuya compra le habría permitido acceder a la Visa Gold para residir legalmente en España.

El visado del que goza el expresidente regulariza la estancia en el país de los grandes inversionistas extranjeros que destinan al menos un millón de euros a la adquisición de activos españoles, que manejan un proyecto empresarial o que compran inmuebles por 500 mil euros, una cifra similar a la que habría pagado Peña Nieto por el departamento.

“Una joya”

Según la descripción, el inmueble cuenta con 139 metros cuadrados, dimensiones más que aceptables para lo que se estila en España, dispone de un gran salón con dos ambientes, un dormitorio, un vestidor, una cocina abierta, dos baños y una terraza que la inmobiliaria califica de “joya”.

“Se trata de una impactante vivienda, lista para entrar a vivir que dispone de muebles, electrodomésticos y menaje de primeras calidades, todos ellos incluidos en el precio”, resalta la agencia.

La otra residencia

Según medios locales, Peña Nieto reside en una vivienda de Valdelagua, exclusivo fraccionamiento ubicado a 30 kilómetros al norte de Madrid, donde se apiñan las rentas más altas de la región.