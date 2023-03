Entran en paro cinco planteles de la UAM, para protestar contra el abuso sexual de una estudiante

En solidaridad con una estudiante de la UAM Cuajimalpa, quien denunció que fue víctima de abuso sexual, este plantel, al igual que el de Iztapalapa, Xochimilco y Azcapotzalco, entraron en paro este viernes.

En un vídeo que fue difundido en redes sociales, la alumna denunció que en diciembre del 2022 fue víctima de violación al interior de ese plantel por parte de uno de sus compañeros.

Luego de dos meses de análisis del caso, las autoridades de la UAM Cuajimalpa emitieron su resolución este jueves, en la que señalan que la alumna tiene que seguir cursando la licenciatura de Derecho con su presunto agresor, ya que solo se contaba con un grupo por trimestre.

Fuentes de la UAM aseguraron que desde este jueves iniciaron una mesa de diálogo tanto con la víctima como con su familia para solucionar el caso, y señalaron que se prevé que las clases se reanuden el próximo lunes.

UAM campus Lerma, se une al paro laboral; los cinco planteles están sin clases

La Universidad Nacional Autónoma Metropolitana, campus Lerma, se adhirió al paro de labores de los planteles de Cuajimalpa, Azcapotzalco, Xochimilco y Cuajimalpa, para protestar contra el abuso sexual contra una estudiante de esta última institución.

"A mí mi expareja, que va en mi salón de clases y se llama Noki, me violó el 19 de diciembre de 2022. Yo no fui al Ministerio Público porque me dijeron que la UAM tenía un proceso súper amigable, que lo más probable era que lo expulsaran y yo lo único que quería era ya no verlo".

"Básicamente me dijeron que no podían violarle sus derechos procesales, que lo tenía que ver en el salón todos los días", señaló la víctima, Karen, en un video que circula en redes sociales", señaló la víctima , en un video que circula en redes sociales.

Este miércoles, la Comisión de Faltas de la UAM emitió su resolución, que a juicio de las estudiantes no contó con perspectiva de género.

