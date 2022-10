Encinas no está solo, cuenta con todo nuestro apoyo: AMLO sobre reportaje del NYT del caso Ayotzinapa

El criticar el reportaje de The New York Times, en el que señala que mucha de la evidencia presentada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en el caso Ayotzinapa no ha podido ser verificada como verdadera, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en su defensa y advirtió que no van a descarrilar las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Mandatario federal acusó que el reportaje del The New York Times es poco ética y que el periódico está “muy vinculado a grupos de intereses creados, tanto económico como políticos”.

El jefe del Ejecutivo federal aseguró que le tiene toda la confianza a Alejandro Encinas, y manifestó que tiene todo su apoyo y “no está solo”.

“Ya, ya, que no estén gastando dinero a lo tonto y perdiendo tiempo porque no nos van a descarrilar, ya que les quede muy claro. Le tenemos toda la confianza a este señor (Alejandro Encinas), tiene todo nuestro apoyo, entonces no es que lo van a desgastar y que se va a debilitar. Él nos representa a todos y no está solo”, dijo.

En un reportaje, el periódico estadounidense The New York Times (NTY) reveló que mucha de la evidencia presentada por Alejandro Encinas no ha podido ser verificada como verdadera, esto luego de que se difundieran chats de WhatsApp que se integraron a la investigación para atar cabos sueltos sobre lo que sucedió con los normalistas.



