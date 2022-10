Encapuchados cierran la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

La noche de este miércoles, un grupo de personas, algunos encapuchados, cerraron las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

En un video se escucha a un alumno cuestionar el cierre a las personas que están dentro del plantel. "Déjenos entrar, si no, esto es una imposición", exclama. “También somos estudiantes y somos profesores", insiste la voz.

Durante la tarde se llevó a cabo una asamblea en la que se rechazó, mediante votación, irse a paro de 72 horas. Y esta noche, los jóvenes al interior no responden a los llamados, pero en la grabación, se les insiste en abrir las puertas.

“Aquí el compañero que estuvo encapuchado todo el tiempo en la asamblea, está bloqueando la Facultad, no me permite el acceso. Yo estuve en la mesa y acordamos no paro, sin embargo, están imponiendo su paro de manera unilateral”.



Escuelas en paro

También este miércoles, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón entró en paro de labores por 72 horas, luego de una asamblea estudiantil, por lo que autoridades de este Campus informaron que las clases se reanudarían el sábado 8 de octubre.

Esto se suma a otros planteles que se han ido a paro de labores, tal como la FES Cuautitlán, FES Acatlán y el CCH Naucalpan.

También este miércoles, se registraron pintas en la explanada de Rectoría. Por los daños en Ciudad Universitaria, la Universidad presentó una denuncia.



