En su 33 aniversario, el PRD advierte que no permitirán que AMLO convierta a México en dictadura

Tras advertir que se quiere al México democrático que se conquistó a base de luchas, liderazgos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señalaron que no permitirán que el presidente Andrés Manuel López Obrador destruya las libertades políticas.

“Quieren que el México democrático que conquistamos a base de luchas, se convierta en una dictadura; pero desde el corazón de la República les decimos: ¡López Obrador no te lo vamos permitir, no vas a acabar con las libertades políticas, los derechos y mucho menos con el PRD, no te tenemos miedo Andrés Manuel!”, señalaron en el marco del 33 aniversario del partido del sol azteca.

En su intervención, el líder nacional perredista, perredista Jesús Zambrano Grijalva, aseguró que hoy en día, la democracia está más presente que nunca y que en esta “falsa cuarta transformación”, quieren que el México democrático que el PRD conquistó a base de luchas, se convierta en una dictadura.

Indicó que la pobreza, la inseguridad, desigualdad, violencia y los feminicidios siguen en aumento desde hace cuatro años que tomaron el gobierno quienes hoy están hundiendo al país.

Dejó claro que el PRD regresará los programas sociales porque son bandera de este partido: "Hay PRD para mucho tiempo, hay PRD para la igualdad de las mujeres, los derechos de los jóvenes, hay PRD que seguirá luchando por un medio ambiente sano, para que haya seguridad, transparencia y una República democrática".

Por su parte, la secretaria general del PRD, Adriana Díaz Contreras, señaló que este instituto político está más fuerte que nunca y cumple más de tres décadas de luchar contra el autoritarismo, la corrupción, la impunidad, la pobreza y la injusticia.

Desde nuestro origen hemos llamado a la ciudadanía a hacer patria luchando por las causas de la gente y millones de mexicanas y mexicanas han participado en este proyecto. Hoy le decimos a la ciudadanía que hemos sido pilar en la lucha por un México democrático, más libre y justo; pero rechazamos el autoritarismo del gobierno federal", expresó.

Luis E. Cházaro, coordinador de los diputados del PRD en San Lázaro, enfatizó que en esta izquierda social demócrata permanecen “quienes no aceptaron ir detrás de un caudillo; los que no corrieron tras una chamba”.

“Aquí estamos los que nos quedamos con las causas de la gente, y los que pusimos los muertos para que en este país hubiera democracia”.

Nos estamos reencontrando con las causas de la gente, de las mujeres, de los jóvenes, de los ecologistas, de los socialdemócratas… Cierto es que tuvimos un bajón; pero ya lo superamos. Hoy tenemos el respaldo de la gente que quiere que a este país le vaya bien y estamos muy contentos. La militancia, los jóvenes, las mujeres deben saber que vamos a seguir peleando por sus causas”, sostuvo.

Por su parte, el coordinador de la bancada perredista en el Senado de la República, Miguel Ángel Mancera, enfatizó que el perredismo está listo para defender la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Vamos a defender también a las instituciones, al INE, porque queremos que las elecciones sean democráticas y transparentes; se van a defender a las causas de la diversidad, de los adultos mayores, de todos y de cada uno de los representantes de la militancia del PRD, la paridad, la causa de las mujeres, de la lucha contra las violencias ¡Las queremos vivas, por supuesto! Y así vamos a estar en esa defensa permanente”, expuso.



apr/rcr