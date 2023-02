En estados con más delincuencia se necesita fortalecer más a la Guardia Nacional: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que los estados con más delincuencia deben invertir más en la Guardia Nacional (GN) que en las policías estatales y municipales para garantizar la seguridad de la población.

Esto tras escuchar al gobernador Alfonso Durazo (Morena) quien anunció en conferencia de prensa en las instalaciones de la Base Aérea Militar 8 que su gobierno invertirá más recursos públicos en cuarteles y formación, capacitación y profesionalización de policías estatales para reforzar la seguridad, pues la entidad registra un alza en delitos de impacto, como homicidio doloso y extorsión.

“Mencionó Alfonso de que por falta de instalaciones para la policía estatal tienen que hospedarse en hoteles, como lo hacía la innombrable Policía Federal, que era lamentable, nunca construyeron un hotel y tomaban los hoteles y luego se iban sin pagar, un desastre eso. Entonces, yo me quedé pensando y ahora se lo digo, mi pecho no es bodega, era decirle: no destines esos recursos con ese propósito, mejor te ayudamos creando las instalaciones y también con más elementos de la Guardia”, dijo.

“Desde luego tienen que haber policías municipales, estatales profesionales, pero en algunos estados donde hay más presencia de la delincuencia organizada lo mejor es fortalecer la Guardia Nacional”.

Acompañado por su Gabinete de Seguridad, el Mandatario federal señaló que se debe aprovechar la reforma constitucional que permitió que las Fuerzas Armadas puedan ayudar en tareas de seguridad pública.

“Los policías municipales, por muy buenos que sean, que los hay, están muy presionados, muy asediados porque ahí viven sus familias en los municipios, los conocen y es ‘plata o plomo’. Entonces, es para ellos una situación muy difícil. Un elemento de la Guardia Nacional casi no es conocido porque además hay un mecanismo que tiene la Sedena y la Guardia Nacional de rotación, entonces tiene mayor eficacia en cuanto a esto”.

“Alfonso es mi representante en Sonora”

Antes, el presidente López Obrador declaró que “Alfonso es mi representante en Sonora”, y por esto trabajan de la mano para garantizar la seguridad en el estado.

Detalló que en Sonora hay 13 mil 74 elementos federales, estatales y municipales, de los cuales 7 mil 871 son de la Guardia Nacional, Sedena y Marina, además de que se incrementará la presencia federal con más cuarteles para la Guardia Nacional.

“Es de los estados más atendidos, hay más de 2 mil elementos de la GN y se están construyendo más cuarteles. Estamos ayudando al gobierno del estado porque Alfonso, para decirlo con claridad, es mi representante, además de que es el gobernador de Sonora, lo eligieron para gobernar Sonora y es un gobernador libre, independiente soberano de Sonora.

“Es mi representante, si se puede hablar de eso, si existe ese cargo. Estamos trabajando de manera conjunta”, agregó.

