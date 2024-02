Empleados y extrabajadores de la empresa de origen inglés, OurHabitas, dedicada al ramo hotelería y turismo, se reunieron con senadores de Morena para solicitar su intervención ante despidos injustificados y la negativa a pagar sueldos, aguinaldos e indemnizaciones.

Después de la reunión señalaron que la empresa que tiene su sede en Londres con inversión en México, sigue con malas prácticas al no pagar a sus empleados sus sueldos, aguinaldos e indemnizaciones por despido injustificado.

"No solo eso, a sus 40 empleados en OurHabitas Todo Santos no les han pagado sueldos ni aguinaldo desde noviembre. Intimidándolos con que, si alzan la voz, no volverán a encontrar trabajo", expusieron en un documento entregado a senadores.

Los senadores de Morena se comprometieron a solicitar mesas de diálogo con las secretarias del Trabajo y Economía para resolver los adeudos y despidos, así como evitar que empresas transnacionales violen los derechos de los trabajadores en nuestro país

Expusieron que otros 30 empleados despedidos injustificadamente, siguen sin pagar aguinaldo, vacaciones, sueldos e indemnizaciones, dejando a las familias mexicanas desprotegidas desde el 2023 a la fecha.

Su actual director de Capital Humano Mathew Maher y la gerente de Capital Humano Arianna Chaparro Alliegro se niegan a dar respuesta o cumplir con los derechos de los mexicanos, ya que ellos son extranjeros y mencionan que México es un país tercermundista, en el cuál pueden pasar por encima de la ley sin repercusiones.

"El Director General Oliver Ripley ha ignorado por completo la situación sin mostrar postura alguna. OurHabitas está más preocupado por cerrar negociaciones para inversiones millonarias con Grupo Sela, Desarrolladores en Arabia Saudita https://sela.sa/ para dejar a México atrás con sus malas prácticas y daños causados", agregaron.

Invitamos a Grupo Sela y otros inversionistas a tener cuidado ya que OurHabitas no cumplió con sus obligaciones a trabajadores, proveedores y consultores en México.

Los más de 30 trabajadores mexicanos despedidos injustificadamente continúan pidiendo apoyo a las autoridades de los gobiernos estatales de Ciudad de México, Yucatán, Quintana Roo, Guanajuato, Oaxaca y Baja California.









































